L'UEFA lance un "conseil des sages" avec Zidane pour "sauver" le football

Selon Marca, Zinédine Zidane fait partie des personnalités du football retenues pour faire partie du conseil des sages voulu par l'UEFA pour tenter d'améliorer le sport.

À l'occasion de son 47e congrès au début de ce mois d'avril, l'UEFA a annoncé la création d'un comité de réflexion footballistique mené par l'ancien capitaine croate Zvonimir Boban, actuellement dirigeant au sein de l'instance européenne. Le but: proposer des idées pour améliorer le jeu et "sauver" le football. "Nous voulons que tous les plus grands entraîneurs et anciens joueurs de football en fassent partie", avait déclaré le président Aleksander Ceferin, sans donner de noms. Mais Marca affirme ce vendredi disposer de la liste des personnalités qui composent ce conseil des sages.

Zinédine Zidane ferait partie de l'aventure. Actuellement sans club, l'ancien entraîneur du Real Madrid serait le seul Français à composer ce groupe de réflexion.

19 autres grands noms sont donnés par le média espagnol: José Mourinho, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benítez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane. Roberto Rosetti, responsable des arbitres UEFA, serait aussi impliqué.

Une réflexion sur l'arbitrage des mains

L'une de leurs premières missions devrait porter sur une question d'arbitrage: les fautes de main dans la surface. "Je ne comprends pas", a récemment déclaré Aleksander Ceferin, qui veut mettre au clair le flou sur l'interprétation des règles sur ce sujet qui cause de nombreux penalties et surtout de nombreuses polémiques chaque semaine. "Il faut faire quelque chose dans ce domaine", avait plaidé le dirigeant slovène.

Le conseil devrait se réunir pour la première fois le 24 avril, au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse).