La femme de Dani Alves sort de son silence pour soutenir son mari

Après avoir rendu visite à Dani Alves en prison, sa femme Joana Sanz a affirmé qu’elle ne laisserait pas tomber son mari, accusé de viol et incarcéré à Barcelone.

L’épouse de Dani Alves a tenu à mettre les choses au clair ce dimanche. Joana Sanz a rendu visite à son mari, incarcéré à la prison de Brians de Barcelone depuis qu’il est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans dans une discothèque barcelonaise. Des faits qui se seraient produits le 30 décembre dernier.

À sa sortie, la mannequin espagnole a répondu aux rumeurs de divorce lancées depuis l’Espagne. “Je ne vais pas le laisser seul dans le pire moment de sa vie”, a-t-elle confié.

Il parle de lui à la troisième personne

Il y a quelques jours, le média espagnol La Vanguardia donnait quelques précisions sur les conditions de détention du joueur de 39 ans. On y apprend notamment que lors de ses entretiens, l’ancien barcelonais parle de lui à la troisième personne. "Le footballeur a été laissé de côté, et le Dani qui est là n'est qu'une figure de plus." Décrit comme "très calme, réservé, peu loquace et sans extérioriser trop d'émotions", Dani Alves ne bénéficie pas de traitement de faveur en prison.

"J'accepterai tout ce qui viendra. J'ai quitté la maison quand j'avais seulement 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. Ce sera une de plus qui passera. Je n'ai peur de rien", aurait-il dit.