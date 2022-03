Mexique: la Fifa "choquée" par "les incidents barbares" de Querétaro

La Fifa a condamné dimanche soir les violences qui ont marqué la rencontre du championnat mexicain entre Querétaro et l'Atlas de Guadalajara. Le Mexique doit accueillir la Coupe du monde 2026, avec le Canada et les Etats-Unis.

La Fifa a réagi dimanche soir par communiqué aux violences qui ont marqué le football mexicain la nuit précédente et s'est dit "choquée par l’incident tragique". "La violence est inacceptable et intolérable. La Fifa se joint à la Fédération mexicaine de football et à la Concacaf pour condamner cet incident barbare et encourager les autorités locales à rendre rapidement justice", peut-on également lire.

Selon les sources officielles, au moins 26 personnes ont été blessées samedi lors d'une bagarre entre supporters pendant une rencontre de la Ligue mexicaine qui opposait le club local de Querétaro et l'Atlas de Guadalajara. Alors que des informations évoquant plusieurs morts ont circulé, les services de la protection civile assurent que 26 personnes ont été blessées, dont trois gravement.

Les rares agents de sécurité débordés

Les affrontements dans les tribunes ont commencé à la 63e minute du match. Débordés, les rares agents de sécurité présents dans le stade ont permis au public de se réfugier sur la pelouse, ce qui a provoqué l'arrêt immédiat de la rencontre. Sur le terrain, des supporters ont continué à se battre tandis que des familles avec des enfants tentaient de se protéger.

Pour rappel, le Mexique accueillera la Coupe du monde en 2026, en organisation conjointe avec le Canada et les Etats-Unis. Ce qui a probablement entraîné cette réaction de l'instance dirigeante du foot mondial.