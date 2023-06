"La guerre est déclarée", Hayet Abidal règle ses comptes avec Eric Abidal sur les réseaux

Sur Instagram, Hayet Abidal, en instance de divorce avec Éric Abidal, accuse ce dernier de lui avoir fait subir du "chantage affectif" et de la "maltraitance psychologique".

"Ma patience a des limites". Dans une série de publications sur Instagram, mercredi, Hayet Abidal accuse son ex-époux Éric Abidal de lui avoir fait vivre un "enfer", en particulier depuis que le couple est en instance de divorce. "J'ai voulu préserver nos enfants jusque-là, mais tu en as décidé autrement en abusant de ma gentillesse. Si tel est ton choix, accroche-toi car la guerre est déclarée", a-t-elle écrit avant de lancer plusieurs accusations relatives à du "chantage affectif" et de la "maltraitance psychologique".

"L'enfer que tu m'as fait vivre ces dix dernières années"

"Je destinerai désormais mes prochains posts à raconter l'enfer que tu m'as fait vivre ces dix dernières années et plus précisément ces deux dernières années après ma demande de divorce irrévocable, suite à ton infidélité qui m'a mêlé bien malgré moi à cette affaire honteuse", a-t-elle ajouté, faisant référence à l'affaire de l'agression subie par Kheira Hamraoui, pour laquelle le nom de l'ancien footballeur international français est apparu dans le dossier en raison d'une supposée liaison extra-conjugale.

Selon Hayet Abidal, l'ancien latéral gauche du FC Barcelone et de l'Olympique Lyonnais a proféré "des menaces à répétition de suicide", mais aussi des menaces "de ne plus prendre ses médicaments anti-rejet" en lien avec la greffe de foie dont il a bénéficié en mars 2011. Toujours d'après elle, il aurait également dit à leurs enfants qu'il pourrait "disparaître et ne plus jamais donner de nouvelles".

Enfin, Hayet Abidal, qui affirme lutter pour "ne pas sombrer en dépression", demande à Éric Abidal de signer "les papiers du divorce" afin de "tourner la page".