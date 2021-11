Affaire Hamraoui: le message d’Eric Abidal à sa femme après sa demande de divorce

Eric Abidal a publié un message sur les réseaux sociaux, ce mardi, en direction de sa femme, qui a demandé le divorce il y a quatre jours après avoir appris la liaison de son époux avec Kheira Hamraoui, la joueuse du PSG agressée le 4 novembre dernier.

Eric Abidal est sorti du silence sur les réseaux sociaux, ce mardi. L’ancien joueur de l’équipe de France a publié un message en direction de sa femme, Hayet, quatre jours après que cette dernière a demandé le divorce. Elle avait annoncé sa décision dans un communiqué en expliquant que son époux avait entretenu une relation extra-conjugale avec Kheira Hamraoui, joueuse du PSG agressée le 4 novembre dernier.

"Hayet Abidal pardonne moi, écrit l’ancien joueur du FC Barcelone. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah An sha' allah un jour tu me pardonneras."

Il devrait être convoqué par la justice

Le nom d’Eric Abidal est revenu dans l’affaire Hamraoui, après la découverte par les enquêteurs d’une puce à son nom dans le téléphone de la joueuse parisienne, violentée après une soirée avec le reste de l’équipe. Deux hommes avaient arrêté la voiture d’Aminata Diallo, sa coéquipière, à bord de laquelle elle avait pris place, avant de la frapper aux jambes.

Le Français devrait être interrogé, ainsi que son épouse, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte lundi dernier et confiée le lendemain à un juge d'instruction de Versailles. Rien n’a filtré pour le moment à ce sujet. "Il n’a pour l’instant aucune convocation signifiée par qui que ce soit, a déclaré Me Olivier Martin, son avocat à RMC Sport la semaine dernière. Mon client répète que s’il doit être convoqué, il répondra présent pour répondre aux interrogations des enquêteurs. Il ne demande qu’une chose: que cette convocation se fasse le plus vite possible."

>> Suivez toutes les infos sur l'affaire Hamraoui EN DIRECT

Abidal a occupé le poste directeur sportif du FC Barcelone, club où a également évolué Hamraoui. Son conseil a dénoncé le traitement médiatique de l’affaire. "Cette demande (de divorce, ndlr) est la conséquence de la médiatisation sans retenue et sans discernement autour de ce fait divers, qui plus est au mépris des règles élémentaires du secret de l’enquête et du respect de sa vie privée, a-t-il répondu par écrit. Sa seule réaction tient en un mot: c’est désolant."

L’ancien Lyonnais a aussi assuré à Kheira Hamraoui qu’il n’était pas impliqué dans cette agression. "Lors de cet échange, mon client lui a dit qu’il n’avait aucun rapport, ni direct, ni indirect, avec l’agression dont les joueuses ont été victimes."