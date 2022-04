La hausse du nombre de cambriolages chez les footballeurs inquiète fortement la police

L’augmentation du nombre de cambriolages de footballeurs en France met les forces de police en alerte, révèle Le Figaro ce jeudi. Désormais, les autorités compétentes s'inquiètent que des "gangs" spécialisés soient à la manœuvre.

Il n’est plus rare que les footballeurs quittent momentanément les rubriques de sport pour s’inviter dans les pages faits-divers. Avec leurs salaires très élevés et l’assurance de leur absence les soirs de match, les joueurs sont des cibles de choix pour les cambrioleurs et les vols avec effraction sont de plus en plus nombreux. Comme le révèle Le Figaro ce jeudi, cette augmentation du nombre de cambriolages met les forces de police en alerte.

Dans une note interne diffusée à tous les services, qu’a pu consulter le quotidien national, la police dénombre 21 vols par effraction en 2021, soit huit de plus que l’année précédente. Depuis le début de l’année 2022, sept footballeurs ont déjà fait les frais de cette pratique devenue de plus en plus courante.

Des "gangs" spécialisés

Ce qui inquiète les autorités compétentes, c’est que des "gangs" spécialisés dans le cambriolage de footballeurs sévissent désormais. "Si une partie des affaires peuvent être imputables à des vols d’opportunités commis dans des quartiers huppés, des équipes plus spécialisées sont à la manœuvre", assure le commissaire William Hippert, patron du Sirasco (Service de renseignement criminel) dans les colonnes du Figaro.

Ces derniers mois, on ne compte plus les cambriolages retentissants dans le football français. Le home-jacking de Marquinhos, au printemps 2021, avait par exemple extrêmement choqué l’opinion publique. En marge d’une défaite du PSG contre Nantes, le père du défenseur avait été violenté au thorax et à la tête et obligé de guider les voleurs (au moins deux personnes) dans la maison. Le papa du joueur parisien ainsi que deux filles de l'homme de 52 ans ont ensuite été enfermés dans une chambre avant de voir les malfaiteurs s'en aller.

Récemment, le Niçois Morgan Schneiderlin a lui aussi vécu cette très mauvaise expérience. "Un homme est rentré dans notre maison par une fenêtre, racontait la femme du milieu français sur Instagram juste après les faits, fin janvier. On a eu très peur, mais plus de peur que de mal. Les gens sont prêts à tout, c’est incroyable. Heureusement qu’il y a toujours quelqu’un chez nous à la maison. On était même plusieurs à ce moment-là, mais certains n’ont peur de rien!"