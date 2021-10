PSG: "J'ai eu peur", Marquinhos raconte le violent cambriolage chez sa famille

Dans un entretien pour le Parisien ce dimanche, Marquinhos est revenu sur le cambriolage qui a touché ses parents dans leur maison à Chatou en mars dernier. Si le capitaine du PSG a été profondément marqué par cet épisode, il assure que cela n'a pas changé sa perception sur la ville ni provoqué des envies de départ.

Ce fut un épisode marquant de la saison extra-sportive du PSG. En mars dernier, en marge d'une rencontre de Ligue 1 face à Nantes, Angel Di Maria et les parents de Marquinhos avaient été victimes de cambriolages dans leur domicile de Chatou. Le papa du joueur brésilien avait été aussi victime de violences lors de cet épisode.

"Cela ne change rien à mon amour pour Paris"

Plusieurs mois après les faits, Marquinhos est revenu ce dimanche, dans un entretien au Parisien, sur ce moment douloureux pour lui et sa famille. "C'était un épisode spécial pour moi. J'ai eu peur. Si ça m'était arrivé à moi, ça aurait peut-être été différent. Mais quand ça arrive à tes parents, des gens que tu aimes plus que tout, c'est dur, a commenté le capitaine du PSG. Encore plus quand ils se font agresser physiquement."

Le père de Marquinhos avait été violenté au thorax et à la tête, alors que les malfrats avaient séquestré pendant plus de 30 minutes leurs victimes. "Mais ça impose d'être encore plus attentif. C'est le genre de choses auxquelles on se prépare plus au Brésil, où on se met en sécurité, a indiqué Marquinhos. Je m'attendais moins à ce que ça m'arrive ici. Mais ça ne change rien à mon amour pour Paris. Rien ne me fera regretter d'être venu à Paris."

Sur le même sujet OM-PSG: le périple totalement dingue de cinq supporters de Marseille pour assister au Classique

Arrivé en juillet 2013 au PSG en provenance de l'AS Rome, Marquinhos s'est imposé progressivement comme un titulaire indiscutable. Parfois utilisé au milieu de terrain, notamment par Thomas Tuchel, le joueur de 27 ans a retrouvé place en défense centrale depuis le départ de Thiago Silva. Il sera attendu ce dimanche (20h45) en charnière lors du Classique, en déplacement sur le terrain de l'OM, dans un match comptant pour la 11e journée de Ligue 1.