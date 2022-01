Nice: grosse frayeur pour Schneiderlin, victime d’une tentative de cambriolage

Morgan Schneiderlin a été victime d’un cambriolage mercredi, alors que ses enfants se trouvaient chez lui. La femme du joueur de Nice s’est confiée sur Instagram.

Les footballeurs sont de plus en plus fréquemment victimes de cambriolages et Morgan Schneiderlin en a fait les frais mercredi. "Un homme est rentré dans notre maison par une fenêtre. On a eu très peur, mais plus de peur que de mal. Les gens sont prêts à tout, c’est incroyable. Heureusement qu’il y a toujours quelqu’un chez nous à la maison. On était même plusieurs à ce moment-là, mais certains n’ont peur de rien!", a raconté la femme du joueur de Nice, Camille Schneiderlin, sur son compte Instagram.

La femme de Schneiderlin témoigne sur Instagram de la tentative de cambriolage dont sa famille a été victime © Instagram

L'épouse du joueur a également expliqué qu’un homme était rentré par la fenêtre de la chambre d’un de ses enfants, puis qu’il avait visité la chambre du deuxième enfant du couple, où il était en train de dormir. "C’est à ce moment-là qu’on l’a chopé", raconte-elle encore.

Morgan Schneiderlin et les Niçois se déplacent sur le terrain du PSG lundi (21h15), pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le milieu de terrain de l’OGC Nice doit être présent en conférence de presse vendredi.

Des cas qui se constatent aussi à l'étranger

Comme en France, les footballeurs des autres championnats européens sont également ciblés. Dimanche, Karim Benzema a par exemple été victime d’un cambriolage pendant la rencontre Real Madrid-Elche. En Angleterre, selon le Daily Mail, des joueurs de Premier League engagent d'anciens soldats pour protéger leur famille pendant qu'ils disputent leur match.

D'anciens commandos sont ainsi dépêchés chez les footballeurs afin d'assurer une présence. Des patrouilles régulières à l'extérieur des maisons sont également effectuées par des sociétés externes et le personnel de sécurité des clubs. Certains joueurs font aussi appel à des chiens entraînés, mais dans certains cas, une présence physique et humaine dans leur domicile est demandée en plus. Ils se tournent alors vers des sociétés qui utilisent des anciens des forces spéciales.