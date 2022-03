Manchester United: Tahith Chong agressé lors du cambriolage de sa propre maison

Le jeune milieu de terrain de Manchester United Tahith Chong a été victime d'un très grave cambriolage en janvier, où les agresseurs l'ont menacé au couteau sous la gorge pour lui réclamer ses objets de valeur.

Tahith Chong a été victime d'un violent cambriolage. Le milieu de terrain de Manchester United a été dévalisé avec un couteau par des intrus masqués en janvier, écrit The Sun. Chong aurait été une cible facile à cause de la mauvaise sécurité de son logement. Les voleurs ont ciblé ses montres et ses bijoux et ont fini par s'enfuir avec une somme d'argent inconnue.

Un couteau sous la gorge

Le Néerlandais était présent dans la maison au moment du vol. Tahith Chong vit à Sale, dans le Grand Manchester. Selon le tabloïd, trois hommes sont entrés chez le milieu de terrain de 22 ans à 3 heures du matin alors qu'il dormait. Les voleurs lui ont mis un couteau sous la gorge et lui ont demandé des objets de valeur, notamment des montres et des bijoux. Vraisemblablement, la faible sécurité de Chong a fait de lui une cible facile.

La police de Manchester l'avait averti que ses réseaux sociaux étaient surveillés par des bandes organisées à la recherche de proies faciles. L'incident, qui aurait eu lieu le 16 janvier, est le cinquième cambriolage signalé du domicile d'un joueur de Manchester United depuis Noël. Au début du mois, Paul Pogba avait révélé qu'il avait été victime d'un cambriolage à son domicile. Alors que le Français était en action en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, des voleurs s'étaient introduits chez lui en présence de ses enfants et de leur nourrice.

5 cambriolages chez les joueurs de Manchester

La maison de Victor Lindelöf a également été victime. Le Suédois avait été pris pour cible le 19 janvier, trois jours après le cambriolage du domicile de Chong. Manchester United jouait contre Brentford à Londres à ce moment-là, donc la famille n'était pas à la maison. "C'était un moment très traumatisant et effrayant pour moi et mes jeunes enfants", a déclaré sa femme Maja sur les médias sociaux. Le milieu de terrain de United, Jesse Lingard, et le défenseur de Manchester City, João Cancelo, ont également reçu des visites indésirables à leur domicile au cours des trois derniers mois.

Chong avait été prêté à Birmingham City en début de saison, mais était revenu à Manchester au début du mois de novembre. Le milieu de terrain souffre d'une blessure à l'aine, qui a nécessité une intervention chirurgicale et dont il se remet depuis plusieurs mois. Le talent avait été précédemment prêté par les Red Devils au Werder Brême et au Club Brugge. Chong a fait dix-huit apparitions pour Birmingham en Championship, dont seize en tant que titulaire pour un seul but marqué. Son contrat avec United, qui comporte une option pour une année supplémentaire, expire cet été.