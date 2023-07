La peine de prison ferme confirmée en appel pour Tony Vairelles

La cour d'appel de Nancy a rendu ce jeudi son verdict pour Tony Vairelles et a confirmé la condamnation de l'ancien footballeur à une peine de prison ferme. Si la peine initiale de l'ex-attaquant de l'équipe de France a été réduite, il a écopé de 36 mois de prison dont 18 mois avec sursis. Il échappera à un séjour derrière les barreaux.

L'ancien footballeur international Tony Vairelles a été condamné jeudi à 18 mois de prison ferme par la cour d'appel de Nancy pour des violences à la sortie d'une discothèque en 2011, une peine qui pourra toutefois être aménagée et lui évitera la prison.

L'ancien attaquant des Bleus était jugé en compagnie de trois de ses frères pour avoir tiré sur les vigiles d'une boîte de nuit à Essay-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) en octobre 2011. Il a écopé d'une peine de 36 mois de prison, dont 18 mois avec sursis, une peine réduite de moitié par rapport à la première instance où il avait écopé de trois ans ferme.

Tony Vairelles a déjà fait 5 mois de détention mais évitera un retour à la case prison

Ex-attaquant emblématique de Lens et de l'Olympique Lyonnais avec lesquels il a remporté deux titres de champion de France (en 1998 et 2003), Tony Vairelles a ensuite connu un douloureux après-carrière. Après une enquête qui a duré plus de 10 ans et a vu quatre juges d'instruction se succéder, Tony Vairelles avait été condamné à cinq ans de prison dont deux avec sursis par le tribunal correctionnel de Nancy en mai 2022 pour "violences en réunion, avec préméditation et avec arme".

S'il a toujours clamé son innocence pendant plus d'une décennnie, Tony Vairelles n'a donc pas réussi à convaincre la justice. Bonne nouvelle pour lui, avec une peine inférieure à deux ans de prison ferme il pourra bénéficier d'un aménagement et ne devrait pas aller derrière les barreaux. Une grosse avancée pour celuiqui a déjà passé cinq mois en détention au début de l'instruction.

Ses trois frères, son aîné Fabrice ainsi que Jimmy et Giovan, avaient eux aussi écopé de peine de prison ferme en première instance. Son frère Fabrice a ainsi été condamné à une peine identique que lui et ses deux plus jeunes frères Giovan et Jimmy ont écopé de 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis. Eux aussi pourront aménager la partie ferme de leur peine.