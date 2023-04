La tension reste toujours élevée entre Piqué et Shakira

Shakira a de nouveau rétorqué sur les réseaux sociaux à Gerard Piqué, son ancien compagnon et ancien joueur du FC Barcelone, avec qui la séparation se passe très mal depuis plusieurs mois.

Les règlements de comptes entre Gerard Piqué et Shakira n’en finissent plus. Le couple, séparé depuis juin dernier après douze ans de relation et deux enfants, ne cesse depuis de s’écharper par médias interposés, sur les réseaux sociaux, dans les lives Twitch, et même dans les paroles de chansons. Tout est ainsi prétexte à une nouvelle brouille entre les deux. Une récente interview de Gerard Piqué a ravivé les braises de cette rupture très mal consommée, sur fond d'infidélité alors que Piqué s’est depuis mis en couple avec Clara Chia.

"Fière d’être latino-américaine"

"Mon ex-partenaire est latino-américaine et vous ne savez pas ce que je reçois sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui sont fans d'elle, a-t-il lancé. Des milliers d'atrocités et je m'en fous parce que je ne les connais pas."

En sous-entendant subir principalement des messages haineux en provenance d’Amérique du Sud, il a provoqué la fierté de Shakira. La star colombienne a publié un message sur Twitter en affichant tous les drapeaux des pays d’Amérique latine. "Fière d’être latino-américaine", a-t-elle écrit.

Depuis l’annonce leur séparation, Shakira et Piqué ne cessent de se lancer des attaques. L’artiste colombienne a notamment sorti plusieurs chansons faisant directement référence à l’ancien défenseur du FC Barcelone, qui a raccroché les crampons en décembre dernier. Dans Music Sessions Vol 53, elle lance ainsi: "Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, tu as échangé une Rolex contre une Casio". Dans TQG – Te quedo grande, elle affirme que Piqué essaie de la reconquérir et vise Clara Chia. "Si elle savait que tu me cherchais encore… Pourquoi me cherches-tu? Tu sais que je ne répète pas mes erreurs. Dis à la petite que je n'entre pas en compétition pour les hommes."

Des attaques tournées en dérision par Piqué, qui a porté une montre Casio et s’est rendu au Camp Nou en Twingo quelques jours plus tard. Et la guerre des provocations n’est toujours pas terminée.