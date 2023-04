Shakira expulsée de la maison qu'elle partageait avec Piqué

Séparée de Gerard Piqué depuis quelques semaines, Shakira a été contrainte de quitter la maison qu'elle partageait avec l'Espagnol. La chanteuse a été expulsée par le père du Catalan et a déménagé à Miami, en Floride.

Shakira et l'Espagne, c'est bel et bien terminé. Séparée de Gerard Piqué depuis quelques mois, la chanteuse a été priée de quitter la maison qu'elle partageait avec l'ancien barcelonais. Comme le rapporte Marca, la Colombienne a été expulsée de la villa après avoir reçu une lettre le 13 mars dernier dans laquelle il était mentionné qu'elle devait quitter les lieux avant le 30 avril.

Dimanche après-midi, Shakira, ses deux enfants et son frère Tonino Mebarak ont donc quitté Barcelone et la maison qui est au nom de "BCN Two&Two SL", une société dont l'administrateur est... Joan Piqué, le père de Gerard.

Nouvelle vie en Floride

Après l'Espagne, la chanteuse colombienne va se reconstruire à Miami, en Floride. Dans la lettre qu'elle a reçue, signée par le père de l'ancien défenseur catalan, elle a été avertie que si elle quittait la maison après le 30 avril, elle devrait payer une indemnité conformément au contrat d'achat.

Depuis sa séparation avec Gerard Piqué, Shakira a multiplié les piques envers son ex à travers ses chansons. Le Catalan avait retorqué en s'affichant notamment aux côtés de sa nouvelle petite amie et au volant d'une Twingo. "Nous avons une responsabilité, ceux d'entre nous qui sont parents doivent protéger leurs enfants. Chacun prend ses propres décisions. Je veux juste que mes enfants aillent bien. J'ai toujours eu une relation étroite avec mes enfants. Rien ne me rend plus heureux que de rendre mes fils heureux, confiait Piqué à la RAC1 il y a quelques jours. Chacun prend les décisions qu'il pense être les meilleures. Je fais les choses d'une certaine façon, j'essaie de les faire de la meilleure façon. Je vais bien, je suis heureux."