Uruguay: "Leo m’a souhaité le meilleur", le message de Messi à Suarez pour son retour au pays

Après deux années à l’’Atlético de Madrid, Luis Suarez a fait son retour en Uruguay, plus précisément au Nacional, son club formateur. Dans un entretien à Bein Sport, le buteur détaille le message que lui a envoyé son grand ami Lionel Messi.

Avec la Coupe du monde en approche, il était facile de penser qu’après sa fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, Luis Suarez allait rester dans un des grands championnats européens pour rester en forme. Mais le buteur a fait son choix totalement différent en retournant dans son club formateur en Uruguay: le Nacional Montevideo.

Malgré la surprise crée par cette décision, celui qui a fait trembler à de nombreuses reprises les cages adverses en Europe, a pu compter sur le soutien de ses proches. Notamment celui de son grand ami et ancien coéquipier au FC Barcelone, Lionel Messi: "Leo m’a souhaité le meilleur et m’a dit que j’allais être avec ma famille, que j’allais revenir dans mon pays, et même si ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu, ce destin était écrit", comme précisé par Suarez dans un entretien à Bein Sport.

Les raisons de cette décision

Avec ses 11 réalisations inscrites la saison dernière aux côtés des Colchoneros, Suarez a montré que malgré ses 35 ans, il a encore de beaux restes. Dans un mercato estival une nouvelle fois animé, El Pistolero aurait pu prétendre à une place dans un club européen. L’ancien de Liverpool admet aussi y avoir pensé: "Je pense qu’il était clair qu’une fois mon contrat à l’Atlético terminé, j’allais donner la priorité au fait de jouer en Europe pour préparer la Coupe du monde."

Au lieu de cela, l’international a fait le choix du cœur et participera au rayonnement du football dans son pays natal: "Avec le niveau que j’avais à l’Atlético de Madrid, ils disent que c’est un plus pour le football uruguayen, donc il faut en tenir compte. Je n’ai jamais pensé à l’argent, parce que sinon je serais dans un autre pays."

Pour au moins les trois prochains mois, Suarez apportera ses qualités de buteur au Nacional. Chose déjà faite puisque pour son premier match en championnat, l’Uruguayen a déjà ouvert son compteur de buts.