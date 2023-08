Le duo Meunier-Tudor réuni pour un selfie historique

Thomas Meunier et Igor Tudor ont pris une photo ensemble ce mardi. Une manière pour l'ancien latéral du Paris Saint-Germain et l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille d'apporter un peu de légèreté autour du jeu de mots et d'une célèbre comptine pour enfants.

Certains internautes et amateurs de blagues à deux balles en rêvaient, Thomas Meunier et Igor Tudor l'ont fait. Si de nombreux supporters de l'OM s'étaient amusés à imaginer un recrutement du latéral belge après l'arrivée de l'entraîneur croate à Marseille, l'ex-joueur du PSG est toujours sous contrat avec Dortmund.

Mais visiblement, l'occasion était trop belle pour les deux hommes qui ont pris la pose ensemble pour illustrer la célèbre chanson pour enfant "Meunier tu dors." Le duo Meunier-Tudor s'est donc pleinement emparé de la plaisanterie si l'on se fie au cliché partagé ce mardi sur les réseaux sociaux par le défenseur des Diables Rouges.

"La comptine enfin illustrée"

A un an de la fin de son contrat avec le BVB, Thomas Meunier sort d'une saison 2022-2023 perturbée par de nombreux pépins physiques et certains supporters du club de la Ruhr l'ont pris en grippe et réclament son départ. Malheureusement pour le latéral aux trois titres en Ligue 1 avec le PSG (entre 2018 et 2020), la campagne 2023-2024 a commencé de la même manière avec une blessure lors d'un match de préparation avec le Borussia Dortmund.

"La comptine enfin illustrée", a écrit Thomas Meunier en légende. Avant d'enchaîner en glais: "Merci pour la photo".

Si le joueur de 31 ans se trouve actuellement en convalescence, Igor Tudor cherche son prochain défi. Après seulement une saison à l'OM, le technicien croate a plié bagages cet été. Toujours sans poste, l'ancien entraîneur phocéen a visiblement gardé le sourire lors du mercato. Pour rappel, Stéphane Moulin est aussi sans club depuis son départ de Caen fin mai. Peut-être l'occasion d'un futur selfie à trois...