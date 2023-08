Un transfert XXL mais un changement de dimension pour le club... Quel bilan économique pour le passage de Neymar au PSG?

Spécialiste de l'économie du sport, Pierre Rondeau a dressé pour RMC Sport le bilan du passage de Neymar au Paris Saint-Germain. Si le Brésilien a pu décevoir sur le plan sportif, il a contribué au développement économique du club francilien. Son transfert vers l'Arabie saoudite devrait aussi aider le club vis-à-vis du fair-play financier.

Neymar quitte le PSG pour signer en Arabie saoudite, qu’est-ce que cela va changer dans l’immédiat pour les finances du club francilien? Est-ce que cela va solutionner tous les problèmes liés au FPF?

PIERRE RONDEAU. L’année dernière, le fair-play financier avait changé de mouture avec le FSR (règlement sur la viabilité financière) et maintenant c’est étalé sur trois ans avec une plus grande période de répartition et donc un déficit plus important possible qui passe de 30 à 60 millions d’euros.

Ce que le PSG avait fait pour payer la prolongation de Kylian Mbappé, c’était un accord avec l’UEFA pour que l’intégralité du déficit consenti par le FSR soit compris dans la première saison donc en 2022-2023. Le PSG avait garanti à l’UEFA un rééquilibre des comptes sur trois ans.

La vente de Neymar pour environ 90 millions d’euros va permettre d’assurer cet accord de règlement passé avec l’UEFA puisque cela va, semble-t-il, assurer le rééquilibrage des comptes sur trois ans. Cela va être fait à travers la vente et la séparation du contrat de Neymar ainsi qu’avec la séparation du contrat de Lionel Messi. Oui, le départ de Neymar va solutionner les problèmes du PSG avec le fair-play financier car le club va économiser son salaire et récupérer une indemnité.

C’est également une bonne chose vis-à-vis du procès intenté par Javier Tebas contre le PSG auprès de la Commission européenne en accusant le club francilien de faire une distorsion de concurrence et en ne respectant pas les règles de l’UEFA. A mon sens, la vente de Neymar va assurer cet équilibre financier.

Depuis 2017 et son transfert record, Neymar a-t-il constitué une bonne ou une mauvaise affaire pour le PSG sur le plan économique?

Sur le plan sportif on peut discuter de la réussite de Neymar au PSG en considérant que c’est un échec ou une déception si l’on considère que Paris n’a pas atteint les paliers qu’il souhaitait atteindre comme celui de remporter une Ligue des champions. Mais d’un point de vue strictement économique, on ne peut pas nier l’évidence que le PSG est entré dans une nouvelle galaxie avec Neymar.

Cela a aussi pu être accéléré avec l’arrivée de Lionel Messi mais la venue de Neymar en 2017 a permis au PSG, ne serait-ce que d’un point de vue réputationnel, d’augmenter grandement en accueillant un joueur extrêmement présent sur les réseaux sociaux.

Cela a aussi permis au club francilien de multiplier les partenariats et les contrats de sponsoring locaux et régionaux à travers le monde. Cela a aussi permis au PSG de s’implanter comme un club mondialement connu et reconnu. On a vu par exemple l’ouverture de boutiques sur le territoire nord-américain, en Amérique du Sud et ailleurs en Asie. C’est aussi en partie lié au rôle joué par Neymar.

Quand on décortique les comptes de la DNCG ou du cabinet KPMG, on constate qu’il y a une croissance continue des gains du PSG. Et encore plus depuis 2017 et l’arrivée de Neymar puis encore après avec l’accélération liée à la venue de Lionel Messi. Neymar a apporté économiquement, c’est le moins que l’on puisse dire, même si on peut toujours débattre sur son apport sportif.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Comment le départ de Neymar va nuire à la marque PSG? Parce que voilà la force de Neymar, au-delà d’être un joueur de talent, c’est une star internationale…

Peut-on aujourd’hui considérer que la marque PSG, que l’institution est plus forte que Neymar? La marque a pu se développer mais va-t-elle se pérenniser après le départ du Brésilien? On verra. Certes Neymar part mais cela va permettre très certainement à faire rester Kylian Mbappé cette saison et possiblement il va jouer.

Ousmane Dembélé est arrivé. Le PSG a terminé sa tournée au Japon et en Corée du Sud, certes avec Neymar, et commence à être de plus en plus populaire en Asie. La marque PSG va pouvoir continuer à se développer sans Neymar. Cela ne devrait pas porter un coup d’arrêt.

Walid Acherchour sur l'avenir du PSG : "Imaginez si, après cet échange, Neymar gambade avec le Barça et que Dembélé est blessé au PSG, on en reparle dans 6 mois" – 11/08 14:20

Je suis optimiste sur ce point de vue-là mais j’ai le sentiment que la marque s’est véritablement développée avec la présence de Neymar mais a su se pérenniser et pourra continuer son décollage, son rythme de croisière, sans le joueur. C’est un peu comme pour le Barça. On pensait que le Barça serait perdu après le départ de Lionel Messi mais cela n’a pas été le cas et le club catalan est resté une marque importante. Ici, quand on dit sportivement que l’institution est au-dessus, dans le cas de Neymar on peut dire que la marque PSG est au-dessus. Ce n’est pas parce que Neymar s’en va que les gens vont quitter et se désabonner des comptes du PSG sur les réseaux sociaux. Il y aura certainement des départs avec les footix et des fans de Neymar qui vont arrêter de suivre le PSG et qui vont aller voir ailleurs. Mais si le PSG a gagné X millions d’abonnés sur les réseaux depuis l’arrivée de Neymar, il y aura peut-être une perdition de 10% mais le club va conserver son empreinte et pérenniser son empreinte. A ce niveau-là, je ne vois pas d’inconvénient.



Pour conclure, le départ de Neymar c’est plutôt positif d’un point de vue financier car cela va permettre d’assurer et de pouvoir confirmer l’accord de règlement passé avec l’UEFA. Cela va permettre de rééquilibrer les comptes comme promis par le club en 2022. Je n’ai pas le sentiment que la marque PSG va s’écrouler après le départ de Neymar. Notamment parce que Kylian Mbappé va rester et devrait jouer cette saison et Ousmane Dembélé est arrivé. Peut-être aussi que le club francilien aura une autre marge de manœuvre pour d’autres achats. On peut être plutôt optimiste d’un point de vue économique.