Le message du Shakhtar à Al-Khelaïfi et l'ECA: le club estime avoir perdu 40 millions à cause d'une mesure de la Fifa

Le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, envoie un message à Nasser Al-Khelaïfi, en sa qualité de président de l'ECA. Le club ukrainien s'estime lésé de plusieurs millions d'euros, après l'autorisation de la FIFA de libérer les joueurs étrangers sans compensation, en raison de la guerre en Ukraine.

40 millions d'euros. C'est ce qu'estime avoir perdu le Shakhtar Donetsk sur l'année qui s'est écoulée. Le directeur général du club ukrainien adresse un message à Nasser Al-Khelaïfi, président de l'Association européenne des clubs (ECA) concernant une décision de la Fifa sur l'année écoulée.

En raison de la guerre en Ukraine, l'instance internationale a instauré la possibilité, pour les joueurs et entraîneurs étrangers évoluant en Ukraine ou en Russie, de signer des contrats ailleurs sans attendre la période officielle des transferts sans compensation. Une décision prise en mars 2022, dans la foulée de l'ouverture du conflit par les forces russes. En juin 2022, la Fifa a annoncé le prolongement de cette mesure jusqu'en juin 2023. Le Shakhtar s'estime lésé à hauteur de 40 millions d'euros à cause de cette mesure.

Invitation lancée à Al-Khelaïfi

Le Shakhtar rappelle être membre de l'ECA depuis de nombreuses années et considère ne pas avoir reçu le soutien de l'ECA pour résoudre le problème. Le club espère donc l'ECA sera davantage impliquée dans les négociations future avec la Fifa sur ce problème.

Une invitation adressée directement à Nasser Al-Khelaïfi est lancée pour qu'il voit comment les clubs opèrent et pour parler de changement concernant la décision de la Fifa: Le président de l'ECA est invité à venir assister au match entre le Dynamo Kiev et le Shakhtar le 22 avril prochain à Kiev. L'occasion, espère le Shakhtar, de permettre une prise de conscience plus accrue, de la part du président du PSG et dirigeant de l'ECA, concernant la situation dans laquelle les membres ukrainiens de l'ECA travaillent.