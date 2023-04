PSG: Al-Khelaïfi a parlé aux joueurs pour tenter de stopper la crise avant Nice

Nasser Al-Khelaïfi a décidé de reprendre le contrôle face aux turbulences traversées par le Paris Saint-Germain. Le président du club francilien a assisté à l'entraînement de l'équipe ce vendredi à la veille du déplacement à Nice lors de la 30e journée de Ligue 1 et a même pris la parole auprès des joueurs, de Luis Campos et de Christophe Galtier.

Nasser Al-Khelaïfi a connu une riche semaine. Présent en début de semaine à Lisbonne au congrès de l'UEFA où il a été le seul à voter en faveur de la France pour l'organisation de l'Euro féminin en 2025, le dirigeant qatarien est ensuite rentré dans l'urgence à Paris. Après deux défaites consécutives en championnat, le président du PSG a tenu à rappeler son engagement auprès du groupe dans cette période trouble.

A la veille du déplacement à Nice, samedi lors de la 30e journée de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi a suivi l'entraînement de l'équipe première depuis le bord du terrain au Camp des Loges. Une manière de montrer qu'il ne va rien lâcher malgré la crise actuelle. Encore plus après le couac autour de Kylian Mbappé et d'une vidéo pour lancer la campagne de réabonnement.

Al-Khelaïfi très impliqué avant Nice

Pas toujours présent aux entraînement, Nasser Al-Khelaïfi y assiste très souvent avant des matchs importants. C'est notamment le cas en marge des chocs européens en Ligue des champions ou avant le Classique face à l'OM. Sa présence ce vendredi au côté de Luis Campos en dit long sur l'enjeu du duel face aux Aiglons samedi en L1. Très concentré sur les exercices, Nasser Al-Khelaïfi a donc d'abord observé la séance depuis le bord du terrain avec son conseiller sportif et n'a pas manqué d'échanger avec lui.

Dans la foulée, le président parisien s'est approché de Christophe Galtier pour discuter avec le technicien. Si le PSG cherche déjà un entraîneur afin d'anticiper un possible départ de 'Galette', comme indiqué par RMC Sport cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a voulu montrer son engagement auprès du coach avant ce qui pourrait être un match décisif dans la course au titre et auquel le dirigeant devrait assister depuis les tribunes de l'Allianz Riviera.

Al-Khelaïfi a parlé aux joueurs

Conscient qu'une contre-performance à Nice mettrait en danger le 11e titre de champion derrière lequel court le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a également parlé avec les membres de l'effectif professionnel. Avant que l'ensemble des joueurs ne se rendent sur la pelouse du centre Ooredoo, le président du PSG a tenu à les réunir dans les locaux du club pour s'exprimer face à eux. Le tout, dans une ambiance studieuse alors que le dirigeant veut se montrer très présent et concentré à la veille du déplacement à Nice. Le but de ce discours : conserver tout l'esprit collectif, d'équipe. Et surtout continuer à se battre pour le club, tous ensemble.

Une intervention appréciée par Christophe Galtier. "Le président est venu nous voir et s’est exprimé dans le vestiaire. Evidemment que tout ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire, a estimé le technicien face à la presse après l’intervention de son président. Mais je trouve qu’il était important que le président soit là et il était là."

La gestion de l'après "Kylian Saint-Germain"

Au-delà des récents problèmes sportifs du PSG, entre jeu décevant et mauvais résultats, Nasser Al-Khelaïfi a aussi dû gérer une crise interne pendant la semaine.

Avant le déplacement à Nice, Kylian Mbappé a enflammé la toile en rappelant que le Paris Saint-Germain n’était "surtout pas le Kylian Saint-Germain" suite à un clip destiné à promouvoir la campagne de réabonnement.

Selon les informations de RMC Sport, le service communication du PSG ainsi que la partie sportive n’ont pas été avertis de la sortie de la vidéo polémique concernant Kylian Mbappé.

Le président Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son mécontentement après la publication de ce montage et a appelé son joueur pour lui parler après cet énorme couac. Le patron du club francilien n’a pas envie qu’il y ait davantage de tensions en interne, surtout vis-à-vis de l'attaquant de 24 ans. Le président reste au plus proche du club, dans les bureaux à Paris, et va prendre des dispositions suite à cette erreur.