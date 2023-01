Supercoupe d’Arabie Saoudite: première défaite et toujours pas de but pour Ronaldo, privé de finale avec Al-Nassr

Pour son deuxième match avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, toujours muet, s’est incliné logiquement contre Al-Ittihad (3-1) en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite, jeudi à Riyad.

Cristiano Ronaldo au tapis. Si le quintuple Ballon d’or avait gagné pour ses grands débuts avec son nouveau club d’Al-Nassr dimanche en championnat (1-0 contre Al-Ettifaq), son deuxième rendez-vous s’est soldé par une défaite. Ce jeudi, au King Fahd International Stadium de Riyad, la formation de Rudi Garcia s’est tout à fait logiquement inclinée 3-1 contre Al-Ittihad en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite. Titulaire à la pointe de l’attaque et capitaine, l’attaquant portugais n’a guère pesé au cours d’un match d’un très faible niveau.

Luiz Gustavo passeur décisif

Pour son deuxième match avec Al-Nassr, CR7, toujours muet, a dû se contenter d’un coup de tête puissant et cadré en fin de première période comme seule occasion de marquer. C’est dans la foulée de cette action très chaude, l’une des rares d’Al-Nassr, que l’équipe dirigée par l’ex-coach de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a inscrit son deuxième but, celui du break, sur un contre-express (Hamdallah, 43e), après l'ouverture du score par Romarinho (15e).

Bien servi par l’ex-Marseillais Luiz Gustavo, le Brésilien Anderson Talisca a redonné un peu d’espoir à Al-Nassr (67e). En vain, notamment après le dernier but d'Alshanqiti (93e). Al-Ittihad, plus tranchant en contres, n’a pas volé sa qualification pour la finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite. Les Jaunes et Noir brigueront dimanche le titre contre Al Feiha.