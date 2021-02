Le président argentin a loué le jet privé de Messi pour un déplacement officiel

Selon plusieurs médias argentins, le président de la Nation Alberto Fernandez s'est rendu ce lundi en voyage officiel au Mexique dans le jet privé de Lionel Messi. L'Etat aurait déboursé 160.000 dollars pour ce voyage avec l'appareil de la Pulga.

Il y a les footballeurs "classiques", qui partent une ou deux fois par an en vacances dans un avion privé, en faisant profiter les copains. Et puis il y a Lionel Messi, qui possède son propre jet et se permet même de le louer... au chef de l'Etat.

Selon plusieurs médias argentins, dont la Nacion, le président de la Nation Alberto Fernandez, qui s'est rendu ce lundi en voyage officiel au Mexique pour le bicentenaire de l'indépendance du pays ami, a en effet "emprunté" l'appareil du sextuple Ballon d'or pour parcourir les 8.000 km séparant Buenos Aires de Mexico.

Cuisine et salles de bain

L'Etat argentin, pour le voyage du président et de sa délégation, aurait payé 160.000 dollars à un intermédiaire afin de louer durant quatre jours le jet de la star du Barça.

L'avion en question, un Gulfstream V de 2004, a été acheté par Messi en 2018 pour une somme avoisinant les 15 millions de dollars. D'après Olé, le jet est équipé de 16 sièges convertibles en lits, d'une cuisine, et de deux salles de bain.

L'appareil est habituellement reconnaissable pour avoir un énorme numéro 10 "floqué" sur la dérive, mais cette personnalisation serait retirée lorsque Messi n'est pas le passager.