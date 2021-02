PSG: Pochettino botte en touche sur la "question piège" à propos de Messi

Mauricio Pochettino s’est présenté ce samedi face à la presse à la veille de la réception de Monaco lors de la 26e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur du PSG de signer une belle pirouette pour répondre à la question sur l’avenir de Lionel Messi.

Libre en juin prochain, Lionel Messi suscite de nombreuses convoitises. Annoncé à Manchester City ou au PSG, l’attaquant argentin du Barça est autorisé à négocier avec le club de son choix. Ce samedi, à la veille du choc contre Monaco au Parc des Princes, Mauricio Pochettino a refusé d’aborder le sujet de son compatriote malgré la malice des journalistes espagnols pour le relancer.

"C'est une question piège et avec mon expérience je ne vais pas répondre comme vous l'espérez, s’est amusé l’entraîneur du club francilien après une question sur l’identité de la star qu’il souhaiterait diriger. Je crois que l'on parle de joueurs fantastiques et chacun possède ses propres caractéristiques."

Pochettino: "Je n'aime pas donner de noms"

On n’en saura pas beaucoup plus et Mauricio Pochettino a ensuite pris exemple sur les réponses formulées ces derniers jours par d’autres coachs de renom.

"Comme l'a dit, je ne sais plus si c'est Zidane ou Simeone que j’ai vu être interrogés sur ces grands joueurs, tous les entraîneurs rêvent d'avoir de grands joueurs et les diriger, a encore avancé le patron du PSG. Mais je ne vais pas donner de nom, je n'aime pas donner de noms. J'ai beaucoup de respect pour les autres (clubs et entraîneurs)."

Invité à choisir entre Kylian Mbappé ou Erling Haaland, Zinedine Zidane avait preuve de diplomatie et répondu à côté. Idem pour Mauricio Pochettino qui n’a probablement pas souhaité froisser le Barça en faisant un nouvel appel du pied à destination de Lionel Messi.

Les messages adressés par plusieurs joueurs parisiens envers "La Pulga" n’avait pas vraiment été appréciés avant la victoire parisienne à l’aller (1-4) au Camp Nou. Surtout avec le huitième de finale retour de Ligue des champions, le 10 mars prochain, à jouer contre le club catalan, pas question de souffler sur les braises.

