Le retour gagnant d'Ilicic après sa dépression

En retrait des terrains ces derniers mois en raison d'une dépression, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame, Josip Ilicic, a retrouvé le chemin des terrains avec Maribor ce dimanche (5-1). L'attaquant slovène a inscrit le dernier but de son équipe.

Josip Ilicic a retrouvé les joies du football. En proie à une dépression qui l'avait empêché de terminer la saison 2021-2022 avec l'Atalanta Bergame, l'international slovène (80 sélections) a effectué son retour sur les terrains ce dimanche avec son nouveau club, le Maribor, qu'il avait quitté douze ans plus tôt.

Sur le banc au coup d'envoi, l'attaquant est entré en jeu à la place d'Aljaz Antolin pour le dernier quart d'heure et a fêté son retour par un but sur pénalty à la 89e minute pour conclure le festival de son équipe face à Mura (5-1). Une image qui donne le sourire après les épreuves difficiles que le joueur a traversé.

60 buts avec l'Atalanta

Josip Iličić n'avait disputé qu'un seul match depuis le 9 janvier - une brève apparition lors d'une victoire 1-0 contre Empoli le 21 mai - avant dimanche. Mystérieusement absent du groupe les semaines suivantes, le Slovène avait connu un nouvel épisode dépressif. "La dépression ne dépend pas d'une prétendue force mentale. C'est une maladie qui touche tout le monde. Je connais Josip depuis notre passage à Palerme et c'est une personne toujours souriante. Pourtant, intérieurement c'est compliqué pour lui, expliquait son ancien entraîneur, Gian Piero Gasperini, en janvier. Vous savez, notre intellect est comme une jungle, tout va dans tous les sens. Je laisse maintenant les médecins travailler avec lui, tout ce que je veux, c'est le revoir le plus vite possible, en tant que personne, pas comme footballeur."

Malgré des adieux écourtés, Josip Ilicic est revenu à Bergame pour être célébré par les supporters de la Dea. L'attaquant avait eu le droit à une haie d'honneur de la part de ses coéquipiers. Pendant cinq saisons, il aura connu les plus belles heures de l'Atalanta, disputant 173 matchs (60 buts, 44 passes décisives) et trois campagnes de Ligue des champions.