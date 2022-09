Les déclarations étonnantes... et gênantes de Lucas Moura sur Bolsonaro et les élections au Brésil

Interrogé sur ses convictions politiques à quelques semaines des élections présidentielles au Brésil, Lucas Moura a communiqué son opinion, sans mâcher ses mots. "Conservateur de droite", le joueur de Tottenham affirme que le président sortant Jair Bolsonaro "est celui qui se rapproche le plus" de son idéologie.

On ne pourra pas lui reprocher d’avoir fait de la langue de bois. Invité du programme Cara a Tapa sur Youtube, l’attaquant de Tottenham Lucas Moura a répondu à toutes sortes de questions pendant plus d’une heure. C’est au moment d’évoquer ses préférences politiques que l’ancien Parisien a donné une réponse assez surprenante, sans détour.

"Je suis des principes chrétiens et familiaux"

"Je n'ai aucun problème à donner mon opinion à ce sujet, dit-il dans des propos traduits par So Foot. Je suis un conservateur de droite, je suis des principes chrétiens et familiaux. Je ne vois pas de candidat présidentiel parfait mais je ne peux pas nier que Bolsonaro est celui qui se rapproche le plus de ce que je crois".

Le 2 octobre prochain, les Brésiliens seront appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Parmi les candidats, il y a l’homme actuellement en poste, Jair Bolsonaro, mais également son principal adversaire et ancien président Lula (2003-2010). Une option absolument pas envisageable pour Lucas. "Lula soutient tout ce à quoi je suis opposé... l'idéologie de gauche, le socialisme et même le communisme qui n'est rien d'autre que du nazisme, estime-t-il. Soutenir Lula est presque impossible".

Le précédent Marcelo

Une déclaration qui n’est pas sans rappeler la préférence politique de l’ancien défenseur lyonnais ou bordelais Marcelo, qui avait publiquement affiché son soutien envers Bolsonaro. Interrogé à ce sujet en conférence de presse il y a quelques mois, le Brésilien avait coupé court à la question, se montrant assez gêné et préférant ne pas répondre.