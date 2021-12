Les grandes interviews RMC Sport: Zidane, Mbappé, ses souvenirs de terrain... entretien avec Ronaldo

Du 1er au 24 décembre, RMC Sport vous propose de découvrir ou redécouvrir les grandes interviews diffusées à l'antenne. Rendez-vous ce jeudi avec l'entretien accordé par Ronaldo - le Brésilien - à Breaking Foot en février 2018. Il y parlait notamment de Zidane et Mbappé.

Avant Noël, RMC Sport vous propose un calendrier de l'avent un peu spécial: pas de chocolats mais bien du football. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, découvrez ou redécouvrez les plus grands entretiens de la chaîne, dans le cadre des matchs de Premier League, de coupes d'Europe ou encore dans l'émission culte Le Vestiaire.

Ce jeudi, rendez-vous avec Ronaldo, qui avait accordé un entretien exceptionnel à Breaking Foot en février 2018. "Fan du PSG" et se sentant "un peu parisien", le Brésilien évoque le club parisien, dont il vient de temps en temps voir les matchs au Parc des Princes, et parlait du développement du "projet incroyable" qatari, avec des recrues de prestige. C'était bien sûr avant que Lionel Messi arrive. Mais Neymar et Kylian Mbappé incarnaient déjà le prestige parisien.

"Je ne vois aucune faiblesse dans le jeu de Neymar"

L'occasion d'évoquer Neymar, qui a "techniquement toutes les qualités qu'un joueur doit avoir, est très rapide sur les longues et courtes distance, vif, très habile avec le ballon et on ne sait jamais ce qu'il va faire". 'Techniquement, je ne vois aucune faiblesse dans son jeu", assurait Ronaldo dans cet entretien.

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les prochains grands entretiens

Concernant Kylian Mbappé, les louanges sont également nombreuses et reconnaissait d'ailleurs très très commun, notamment "sa façon de courir". "Il est très technique balle au pied", ajoute l'ancien joueur du Real Madrid.

Sur le même sujet Les grandes interviews RMC Sport: ses choix tactiques, ses idoles, les grands principes de Guardiola

Autre sujet abordé, Zinedine Zidane, son ancien coéquipier madrilène, qui connaissait alors un moment un peu plus difficile sur le banc merengue. "C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui connaisse mieux le football que lui, estime Ronaldo, qui se réjouissait de la réussite du Français dans sa nouvelle carrière. Tout cela et bien plus est à retrouver dans notre entretien vidéo.