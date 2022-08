Les nommés pour le trophée Kopa de meilleur jeune, avec Camavinga en seul Français

Avant la révélation des nommés pour le Ballon d'or, les noms des joueurs pouvant prétendre au trophée Kopa de meilleur jeune ont été annoncés. Un Français figure dans la liste: Eduardo Camavinga.

On connaît les dix joueurs nommés pour le trophée Kopa, qui récompense, en marge du Ballon d'or, le meilleur joueur. Cela concerne les moins de 21 ans, qui doivent avoir participé à un peu plus de la moitié des matchs cette saison, sélection et club confondus. Pedri a remporté le dernier trophée Kopa.

Eduardo Camavinga est le seul représentant français de cette liste, après sa première saison au Real Madrid. La Ligue 1 place Nuno Mendes, le latéral du PSG. Difficile de dégager un grand favori mais Jamal Musiala (Bayern) semble bien placé.

La liste des nommés pour le trophée Kopa:

Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi, Ryan Gravenberch, Josko Gvardiol, Nuno Mendes, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Florian Wirtz.

