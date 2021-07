Liga: les clubs espagnols répliquent à Rubiales et ne veulent pas de changement de format

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole, a indiqué son souhait de faire évoluer très prochainement le format de la Liga. Un format "plus attractif avec moins de matchs." Via un communiqué, les clubs de Liga ont manifesté leur opposition à ce projet.

Président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse, vouloir changer le format du championnat. "Dans les prochains jours, j'inviterai Javier Tebas (le président de LaLiga, NDLR) à changer le format de la Liga. Nous avons changé le format de nombreuses compétitions. Avec respect, nous sommes en mesure de présenter un format différent, plus attractif, avec moins de matchs et plus de jours libres au calendrier. Avec aussi la possibilité d'avoir des lieux neutres", a déclaré le président de la Fédération espagnole de football.

L'actuel format, "un succès ces dernières années"

"LaLiga n'envisagera pas un changement de format de compétition de l'une de ses catégories, ont répliqué immédiatement les clubs espagnols via un communiqué. Le modèle actuel, sa structure, ses journées de compétition, ses horaires, etc., a été un succès ces dernières années".

Néamoins, la Ligue est ouverte à des changements afin de rendre encore plus attractif son championnat avec notamment un projet d'évolution de la VAR pour uniformiser les décisions. Pour rappel, les championnats d'Italie et d'Angleterre comptent 20 clubs, la France également mais à partir de la saison 2023-2024, le Ligue 1 comptera 18 clubs comme la Bundesliga en Allemagne.

La Liga reprendra le 15 août prochain. L'Atletico Madrid, champion d'Espagne en titre, remettra son titre en jeu sur la pelouse du Celta Vigo.