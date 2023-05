Affaire Vinicius Jr: "Injuste et disproportionnée", Valence réagit et va faire appel de sa sanction

Valence a vivement réagi à la sanction infligée par la commission des compétitions de la fédération espagnole après les insultes racistes dont a été victime Vinicius Jr, l'attaquant du Real Madrid, dimanche soir à Mestella. Le club espagnol, dont le stade sera partiellement fermé lors de ses cinq prochains matchs, entend contester la décision.

Un "désaccord total". Valence a vivement réagi à la sanction infligée par la commission des compétitions de la fédération espagnole (RFEF) dans l’affaire Vinicius Jr. L’attaquant brésilien a été la cible d’insultes racistes lors de la venue du Real Madrid, dimanche en Liga (1-0). En conséquence, la tribune Mario-Kempes, d’où provenaient les injures racistes, sera fermée

Lors des cinq prochains matchs de Valence, à cheval entre la saison actuelle et la prochaine. Une amende de 45.000 euros a également été donnée. Dans un communiqué, Valence dénonce une sanction "injuste et disproportionnée", en assurant que la commission des compétitions de la RFEF s'est basée sur des preuves qui contredisent les déclarations de la Police nationale et de la Liga. Le club regrette également de ne pas avoir été entendu dans ce dossier.

"Une mesure sans précédent contre laquelle nous nous battrons"

Après avoir condamné "le racisme et la violence", Valence a annoncé son intention de faire appel. "Nous considérons que pénaliser tous les supporters qui n'ont pas été impliqués dans ces incidents regrettables est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent, contre laquelle nous nous battrons", peut-on lire dans le communiqué.

Face au tollé provoqué par ce nouvel épisode de racisme contre Vinicius Jr en Espagne, la commission des compétitions de la RFEF a décidé d’annuler la suspension de l’ailier de la Seleçao, qui avait été exclu en toute fin de rencontre. Le dribbleur de 22 ans, qui a reçu une vague de soutiens du monde entier, pourra donc être aligné dès ce mercredi soir contre le Rayo Vallecano lors de la 36e journée de Liga (19h30).