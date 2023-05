Barça: Raphinha affiche un message de soutien à Vinicius (et prend un carton jaune)

Raphinha, ailier du FC Barcelone, a quitté le terrain, mardi face à Valladolid, en levant le poing et en enlevant son maillot pour diffuser un message de soutien à Vinicius, Jr., victime d’insultes racistes le week-end dernier. L’ancien Rennais a été averti.

Alors que l’affaire des cris racistes contre Vinicius Jr. secoue l’Espagne, les soutiens de toutes parts affluent pour le Brésilien. Mardi, l’un est venu du FC Barcelone, grand rival du Real sur le terrain, et d’un des compatriotes de la star madrilène. Remplacé à la 62e minute lors du match entre Valladolid et le FC Barcelone (3-1), Raphinha (26 ans) a levé le poing en quittant le terrain. Il a aussi retiré son maillot pour afficher un message qu’il avait écrit en portugais sur son sous-maillot, en direction de Vinicius Jr.

Il cite Bob Marley

"Tant que la couleur de la peau est plus importante que la luminosité des yeux, il y aura la guerre", a-t-il écrit sur son torse en référence aux paroles de la chanson War de Bob Marley (1976), souvent citée en référence par Vinicius. Raphinha avait inscrit un autre message de soutien à son compatriote au dos de son t-shirt: "nous sommes ensemble Vini". L’ancien Rennais a été averti ce geste (retrait de maillot) interdit par le règlement. L’intention a beaucoup touché sa cible puisque Vinicius a partagé le geste de Raphinha sur ses réseaux sociaux en le remerciant.

Régulièrement ciblé par des insultes et cris racistes des supporters adverses, Vinicius a de nouveau été visé par le public de Valence dimanche lors d’un très long imbroglio. Alors qu’il avançait avec le ballon, le défenseur de Valence Che Cömert a interrompu son action… avec l’aide d’un deuxième ballon lancé sur le terrain. Ce qui a provoqué la colère des joueurs madrilènes et du Brésilien, alors violemment pris à partie par des chants le qualifiant de singe. Il a finalement été expulsé après une nouvelle échauffourée avec des joueurs locaux.

Face au tollé, la fédération espagnole (RFEF) a finalement décidé d’annuler sa suspension, mardi soir à l’issue d’une réunion de plus de sept heures. "Vu les allégations et les preuves vidéographiques apportées par le Real Madrid quant à l'expulsion à la 90e+5 de Vinicius", le comité de compétition a décidé d'annuler les "conséquences disciplinaires" de cette expulsion et d'autoriser le Brésilien à rejouer dès mercredi (19h30) contre le Rayo Vallecano au Bernabéu pour la 36e journée de Liga.



Par ailleurs, la RFEF a annoncé la fermeture pour cinq matchs - à cheval entre cette saison et la prochaine - de la tribune Mario-Kempes, au stade Mestalla de Valence. C'est dans ce secteur qu'ont été identifiés les auteurs d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius. Une amende de 45.000 euros a aussi été infligée au club de Valence.