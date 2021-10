Agüero sur le départ de Messi du Barça: "Il était très mal"

Dans une interview à El Pais, Sergio Agüero raconte comment il a vécu, au Barça, le départ de Lionel Messi, et la façon dont il s'est retrouvé à devoir lui remonter le moral. "El Kun" fait aussi part de son admiration pour Pep Guardiola.

Sergio Agüero n'a pas oublié la journée du 5 août, ni les heures qui ont suivi l'annonce du FC Barcelone de ne pas prolonger Lionel Messi. Le "Kun", toujours dans l'attente de son premier match officiel avec le club catalan, s'est confié dans les colonnes du journal El Pais à propos du départ de son ami sextuple Ballon d'or. "C'était un choc", dit-il, dans cette interview parue jeudi.

L'occasion pour lui d'en dire plus sur l'état d'esprit de Leo Messi à ce moment-là: "Il était très mal. Quand je l'ai appris, je ne pouvais pas le croire. Ce samedi-là, je suis allé le voir chez lui. Et, avec ma personnalité, comme je voyais qu'il n'était pas bien, j'ai essayé de lui faire oublier ce qui s'était passé. J'ai vu qu'il était un peu éteint et j'ai essayé de le distraire. Je lui parlais de mon équipe d'e-sports."

Élogieux à l'égard de Guardiola

Dans cet entretien, le buteur de 33 ans se confie aussi sur sa relation avec Pep Guardiola à Manchester City. Les deux hommes ont travaillé ensemble à partir de 2016. "Je n'ai jamais eu de problème avec lui, assure-t-il. Je n'ai jamais eu de dispute. Certes, nous avons dû clarifier certaines choses. Quand il est arrivé et que nous nous connaissions pas, nous avons tâtonné. Mais les trois dernières années ont été fantastiques. Rien à dire. C'est un entraîneur qui veut toujours le maximum. S'il a une idée de jeu dans la tête, il la réalise. Il ne se soucie pas de devoir laisser de côté le joueur qui a marqué trois buts au cours des derniers matchs. Il ne se soucie pas du nom du joueur. Sauf si c'est Messi".

À partir de 2017, Sergio Agüero a dû faire face à la concurrence de Gabriel Jesus, qui "a commencé à jouer dès qu'il a atteri à Manchester". Mais l'ancien crack de l'Atlético de Madrid l'assure: "Je n'ai rien dit".

Sur le même sujet Barça: ça sent les débuts d'Agüero, déjà buteur en match d’entraînement

"Je me suis dit que mon moment allait arriver, qu'il fallait que je continue à travailler, poursuit-il. Et il ne m'a pas oublié. Gabriel Jesus s'est blessé lors d'un match contre Bournemouth. Il n'y avait pas d'attaquants, alors j'ai joué. Pendant ces trois mois, j'ai mis 20 buts. J'ai donné à Pep la confiance dont il avait besoin". Au final, Pep Guardiola est le coach pour lequel Sergio Agüero a le plus joué dans sa carrière. Avec un bilan remarquable: 182 matchs, 124 buts, 29 passes décisives.