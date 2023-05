Après les incidents à Valence, l'échange très tendu entre Vinicius et Javier Tebas à propos du racisme en Liga

Présent dimanche au stade de Mestalla lors de la défaite du Real Madrid à Valence, Vinicius a déploré de nouvelle insultes racistes à son égard. Après le match, l'attaquant brésilien a eu un échange musclé avec Javier Tebas, le président de LaLiga, sur les réseaux sociaux.

Au terme d'un match de Liga dimanche entre Valence et le Real Madrid (1-0), Vinicius a déploré de nouvelles insultes racistes à son égard en Espagne. Après la partie, le joueur de 22 ans a vivement critiqué le championnat espagnol, ce que n'a pas apprécié Javier Tebas.

"La compétition pense que c'est normal, la Fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent, a déploré Vinicius à propos du racisme dans le football espagnol. Je le regrette beaucoup. Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient maintenant aux racistes."

Sur son compte Twitter, le patron de LaLiga, Javier Tebas, a réagi aux accusations; "Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu'il en est et ce que peut faire LaLiga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l'expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées, a lancé le dirigeant. Avant de critiquer et d'insulter LaLiga, vous devez vous informer correctement Vinicius. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble."

"Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme"

"Une fois de plus, au lieu de critiquer les racistes, le président de LaLiga apparaît sur les médias sociaux pour m'attaquer, a dégainé Vinicius sur son compte Twitter. Vous avez beau parler et faire semblant de ne pas lire, l'image de votre ligue est ébranlée. Regardez les réponses à ses posts et laissez-vous surprendre... L'omettre ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des sanctions. Le hashtag ne m'émeut pas."

Le public du stade de Mestalla de Valence a insulté Vinicius durant tout le match. Carlo Ancelotti a rapporté qu'il avait entendu le stade crier "mono", soit "singe" en conférence de presse. En plus de cet incident, une échauffourée sur la pelouse entre l'attaquant brésilien et Hugo Duro a conduit à l'expulsion de "Vini". "Ce qu'ont gagné les racistes, c'est mon expulsion. Ce n'est pas du foot. C'est la Liga", a réagi Vinicius, 22 ans, sur son compte Instagram.

Le monde du football n'a pas tardé à apporter son soutien à Vinicius à l'image de Kylian Mbappé. "Tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons", a écrit le Français. Si son compatriote Neymar l'a aussi défendu, le président brésilien Lula a lui aussi condamné les insultes racistes, exigeant des mesures contre le "fascisme et le racisme" dans les stades.