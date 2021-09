Après son doublé avec les Bleus, Griezmann déjà à l'entraînement avec l'Atlético (avec le sourire)

Au lendemain de son doublé face à la Finlande avec l'équipe de France (2-0), Antoine Griezmann a retrouvé ce mercredi ses coéquipiers de l'Atlético pour la première fois depuis l'officialisation de son prêt. Le tout dans la bonne humeur.

Il est enfin de retour. Huit jours après l'annonce rocambolesque de son retour à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a fait son grand retour ce mercredi au centre d'entraînement des champions d'Espagne, moins de 24 heures après son doublé avec les Bleus face à la Finlande (2-0), lors des qualifications pour le Mondial 2022.

Tout sourire, l'attaquant français a salué les fans des Colchoneros dans une courte vidéo publiée par le club. "Bonjour les Atléticos, je suis bien ici", a commenté le numéro 7 de l'équipe de France.

Il a acepté une baisse de salaire de 40%

Accueilli par Stefan Savić à son arrivée à la Ciudad Deportiva Atlético de Madrid, l'ancien Barcelonais n'a pas traîné pour enfiler les crampons et retrouver Diego Simeone et ses coéquipiers.

Prêté dans les toutes dernières heures du mercato par le FC Barcelone, Antoine Griezmann a accepté de baisser son salaire de 40% pour pouvoir faire son retour dans la capitale madrilène. Selon les chiffres publiés par Goal, le joueur de 30 ans va désormais toucher 15,6 millions d'euros bruts par an, contre 26 millions bruts en Catalogne.

De retour avec l'Atlético deux ans après son départ, le Mâconnais espère de nouveau faire vibrer les supporters des Colchoneros, lui qui avait inscrit 133 buts en 257 matchs toutes compétitions confondues avec les Rouge et Blanc entre 2014 et 2019. Après deux saisons mitigées au FC Barcelone (35 buts en 102 matchs), le Français veut également poursuivre sa moisson de titres avec l'Atlético, champion d'Espagne en titre. Il a déjà gagné une Ligue Europa, une Supercoupe d'Europe et une Supercoupe d'Espagne lors de son premier passage au club.