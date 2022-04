Atlético: le coup de pression de Simeone à Piqué dans l’affaire de la Supercoupe d’Espagne

Diego Simone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, demande des comptes à Gerard Piqué, défenseur du Barça, après la fuite de documents sur la refonte de la Supercoupe d’Espagne et dans lesquels le président de la Fédération se moque des Colchoneros.

La fuite d’audios entre Gerard Piqué et Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), secoue le foot espagnol. El Confidencial a publié des discussions entre les deux hommes datant de 2019 sur la refonte de la Supercoupe d’Espagne menée par la Fédération et Kosmos, société de Piqué. Les deux hommes ont ainsi conclu un accord de trois ans avec l’Arabie saoudite en intégrant quatre équipes (au lieu de deux) à la compétition. Piqué a assumé ces tractations en n’assurant n’y voir aucun conflit d’intérêt. Il a aussi reconnu que des pénalités existaient si le Real Madrid ou le FC Barcelone ne se qualifiaient pas pour la compétition.

Cette clause Barça-Real fait réagir les autres cadors, comme l’Atlético même si Diego Simeone, entraîneur madrilène, demande davantage des comptes à Piqué sur son mélange des genres. "Je ne vais pas entrer dans ces situations parce que Piqué est très intelligent et a son entreprise (Kosmos), souligne-t-il. Ce sont des managements qui ne vont pas ensemble. Ce que je crois, c'est qu'il est clair que - à moins qu'il n' s'explique mieux - c'est pratique que le Barcelone et Madrid participent à la compétition, ce n'est pas très difficile à comprendre."

"Ils devront mieux s'expliquer pour que nous soyons plus calmes"

Dans le cadre de ces conversations privées révélées dans la presse, une remarque désobligeante du président de la Fédération espagnole sur l’Atlético de Madrid a aussi fait bondir les fans des Colchoneros. "Tomás (González Cueto, membre du département juridique de la RFEF et supporter de l’Atlético, ndlr) dit que l'Atlético de Madrid va gagner la Liga, lance Rubiales à Piqué. Il est ici à côté de moi... le pauvre."

Piqué a évoqué une blague de comptoir et regretté la violation de ses échanges privés. Mais l’échange fait des remous. "Nous sommes très fiers de concourir de cette manière, nous nous reconnaissons dans des équipes comme le Betis, la Real Sociedad, le Betis, a lancé Simeone. Je pense que nous sommes dans le même sac. L'information est que pour la Supercoupe d'Arabie (sic) - de ce qui en ressort - la Fédération est plus favorisée si le Real Madrid et Barcelone y vont. Mais ils devront mieux s'expliquer pour que nous soyons plus calmes."