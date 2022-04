Supercoupe d'Espagne: Piqué aurait pris une grosse commission sur le contrat avec l'Arabie saoudite

Selon de nouveaux documents publiés ce lundi par le média espagnol El Confidencial, Gerard Piqué aurait perçu, pour son rôle d'intermédiaire, près de 24 millions d'euros, notamment via sa société, pour le contrat signé entre la Fédération espagnole de football et l'Arabie saoudite pour l'organisation de la Supercoupe d'Espagne.

Gerard Piqué dépasse le cadre du simple footballeur. Homme d'affaires, le défenseur du FC Barcelone gère aussi la société Kosmos, qui détient par exemple la Coupe Davis de tennis. Ce lundi, le média espagnol El Confidencial révèle comment la Fédération espagnole de football (RFEF) et le joueur , via sa société, ont négocié pour délocaliser la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

En novembre 2019, la RFEF avait officialisé la signature d'un contrat de 3 ans avec l'Arabie saoudite pour organiser l'événement, à hauteur de 40 millions d'euros par saison. Plusieurs médias avaient à l'époque révélé que Piqué, en tant qu'intermédiaire et président de Kosmos, allait percevoir par son rôle 4 millions de cette somme pour chaque édition.

El Confidencial publie cette fois plusieurs échanges entre Luis Rubiales, président de la Fédération, et Gerard Piqué, notamment au moment où le premier informe le second que le Real Madrid ne se déplacera pour moins de huit millions d'euros. "Voyons Rubi, si c'est une question d'argent, s'ils veulent huit millions, merde, mec, ils donnent huit au Real et huit au Barça. Les autres prendront deux et un millions. Ensuite, tu en gardes six pour la Fédération", aurait lancé Gerard Piqué au président de la Fédération espagnole, dans un extrait publié par le média.

De premières négociations pour organiser la Supercoupe au Camp Nou

Luis Rubiales aurait fait pression sur l'Arabie saoudite pour que Gérard Piqué, via Kosmos, touche une commission. Qui se chiffrerait donc à 24 millions d'euros au total. Le président de la Fédération a ensuite tenté de cacher la participation du Catalan à ce juteux contrat. "Géri, félicitations. Et je ne fais pas référence au match d'hier. Je veux dire qu'il est déjà plus de minuit et que l'accord avec l'Arabie saoudite est signé", envoie par exemple le président de la RFEF à Piqué, pour le remercier.

Par ailleurs, El Confidencial révèle aussi que les deux hommes avaient prévu d'organiser le tournoi au Camp Nou à la fin de l'année 2018, avant de se tourner vers l'Arabie saoudite. Ils cherchaient alors des arguments pour convaincre le Real Madrid d'accepter une telle proposition, en terrain ennemi.

La première édition de cette Supercoupe d'Espagne, en Arabie saoudite, s'est disputée en janvier 2020, pour une victoire du Real Madrid. Le format réuni les deux premiers du championnat mais aussi les deux finalistes de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone avait perdu en finale contre l'Athletic Bilbao en 2021 mais Gerard Piqué ne se trouvait lui pas sur la pelouse.