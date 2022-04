Piqué assume sa commission pour la Supercoupe d’Espagne et va attaquer en justice

Gerard Piqué (35 ans) s’est expliqué dans un live Twitch dans la nuit de lundi à mardi après la parution de documents selon lesquels il a perçu une importante commission pour la refonte de la Supercoupe d’Espagne. Il assume et va attaquer en justice.

Gerard Piqué (35 ans) a tenu une conférence de presse sur son compte Twitch à minuit mardi pour s’expliquer après la parution de documents dans le journal El Confidencial. Le défenseur du FC Barcelone aurait ainsi perçu 24 millions d’euros de commission pour avoir, par le biais de sa société Kosmos, participer à la refonte de la Supercoupe d’Espagne, organisé pour trois ans en Arabie saoudite. Des échanges audios avec Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF) ont ainsi été diffusés, dans lesquels le dirigeant aurait fait pression auprès de l’Arabie saoudite pour le versement de cette généreuse commission en direction du défenseur du FC Barcelone lors de la conclusion de l’accord en 2019 contre 40 millions d’euros.



Dans sa prise de parole, Piqué assume les négociations autour de ce généreux contrat. Il estime même que les retombées pour Kosmos sont plutôt basses. "Je n'ai rien à cacher, a-t-il lancé. Tout ce que nous avons fait est légal. Je suis fier de ce que nous avons fait à Kosmos. Nous voulions changer le format de la compétition et le rendre plus intéressant pour le spectateur. Cela a des répercussions sur les revenus. Le président (Luis Rubiales) a vraiment aimé l'idée. L'Arabie saoudite n'était pas la seule option. Les États-Unis et le Qatar étaient sur la table. Au final, ils ont décidé d'aller en Arabie saoudite. 10 % du marché (la part des 40 millions d’euros reçus par Kosmos, ndlr), c'est relativement faible: nous pensions que c'était standard et c'était un chiffre selon toutes les agences qui facturent pour faire une telle chose." "Je n'ai aucun problème à expliquer les choses, ajoute-t-il. Kosmos fait des affaires avec l'UEFA, la RFEF, la Liga... C'est une affaire pour tout le monde."

"Un audio sorti de de son contexte"

Il se vante des résultats financiers de ce nouveau format qui a permis de passer de deux à quatre équipes participantes. Il se défend aussi. "C'est un audio sorti de son contexte, lance-t-il. J'aide simplement le président à avoir une formule qui soit logique. J'essaie de l'aider. J'ai seulement apporté une offre pour la RFEF. Avant de changer de format, la compétition valait 120 000 euros, et maintenant c'est 40 millions." Il reconnaît que le versement d’une pénalité est prévu si le Real Madrid ou le FC Barcelone ne se qualifie pas pour la compétition.

Piqué assure parfaitement cloisonner son rôle d’international espagnol et celui de partenaire commercial avec la Fédération espagnole. Le défenseur promet d’ailleurs que la commission perçue par Kosmos est versée par l’Arabie saoudite et non par la RFEF. Il assure ne pas comprendre ce remue-ménage et ne rien avoir acté en secret. "Nous engagerons une action en justice après la publication des audios", promet-il en assurant que cela ne l’empêchera pas de poursuivre ses projets.

"J'ai parlé avec le président (Luis Rubiales) parce qu'il était inquiet, explique-t-il. Je lui ai dit que nous n'avions rien à cacher. Je mettrais ma main au feu pour lui: il n'a facturé aucune commission. Concernant les audios qui sont sortis, je mentionne le roi parce qu'il pensait qu'il pourrait nous aider à travers les contacts. Mais je n'en ai aucune idée, même si je ne suis pas inquiet."