Atlético-Real: Benzema sauve Zidane et relance la course au titre en Liga

L’Atlético de Madrid et le Real se sont séparés sur un match nul, ce dimanche, lors du choc de la 26e journée de Liga (1-1). Les Colchoneros ont longtemps mené grâce à Luis Suarez, mais Karim Benzema a égalisé dans les derniers instants.

Une inspiration de classe mondiale, pour gâcher la fête. Karim Benzema a fait parler son talent au Wanda Metropolitano ce dimanche, lors du choc entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid (1-1). L’attaquant français a arraché l’égalisation au terme d’un une-deux somptueux avec Casemiro dans la surface. A la 88e. De quoi offrir un nul assez inespéré au club merengue, longtemps malmené dans ce derby.

Une issue extrêmement frustrante pour les Colchoneros, qui ont largement dominé les débats dans leur jardin. Les troupes de Diego Simeone pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à un subtil extérieur de Luis Suarez, parfaitement servi par Marco Llorente (15e). Mais le 17e but de l’attaquant uruguayen dans ce championnat (le 10e de sa carrière face au Real) n’a finalement pas suffi.

Le double arrêt monumental d’Oblak

Et l’Atlético peut s’en vouloir. Car les partenaires de Thomas Lemar, titulaire dans ce choc, ont eu de nombreuses opportunités pour doubler la mise. Mais leur maladresse dans le dernier geste et la solidité de Thibaut Courtois les ont empêchés de tuer le suspense. Benzema aurait même pu les punir dans des proportions encore plus grandes si Jan Oblak n’avait pas réalisé un double arrêt sensationnel à la 79e.

Malgré ce résultat, l’Atético de Madrid conserve sa place de leader au classement. Avec trois points d’avance sur le Barça, cinq points sur le Real et un match en moins que ses deux rivaux (à jouer ce mercredi face à l’Athletic Bilbao). L'espoir de décrocher le onzième titre de son histoiren, sept ans après le dernier, est toujours aussi grand. Même si tout reste encore possible de l'autre côté des Pyrénées.