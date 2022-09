Atlético-Real: "Arrêter de faire le singe", les propos polémiques du président de l’Association des agents espagnols sur une potentielle célébration de Vinicius

Si Koke a prévenu Vinicius Junior de ne pas se montrer trop expressif s’il venait à marquer un but durant le derby entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, le président de l’Association des agents espagnols Pedro Bravo a tenu des propos polémiques durant l’émission El Chiringuito sur le sujet.

Il n’y a pas si longtemps encore, un derby pouvait être lancé à distance par des provocations entre supporters voir les joueurs, mais le cas du match entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid est à part. Avant la rencontre de ce dimanche, le milieu des Colchoneros Koke a prévenu Vinicius de ne pas danser en guise de célébration, en mentionnant que cela provoquerait la colère du public du Wanda Metropolitano.

Dans l’émission El Chiringuito, le président de l’Association des agents espagnols a partagé la pensée de l’Espagnol Pedro Bravo, mais d’une façon beaucoup plus véhémente. Sur le plateau, ce dernier a eu des propos polémiques et n’a pas tardé à être accusé de racisme sur les réseaux sociaux: "Vinicius doit respecter l’opposition. Si vous voulez danser la samba, vous allez au Brésil. Ici, vous devez respecter vos collègues et arrêter de faire le singe", a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par El Confidencial.

Après la polémique, les excuses

Voyant les nombreuses réactions sur la toile médiatique, Pedro Bravo a réagi sur son compte Twitter en certifiant n’avoir eu aucune pensée raciste sur le moment: "Je tiens à préciser que l’expression "faire le singe" que j’ai utilisé à tort pour décrire la danse de célébration des buts de Vinicius a été faite de manière métaphorique. Comme mon intention n’était pas d’offenser qui que ce soit, je m’excuse sincèrement."

Attaqué en Espagne pour quelque chose qu’il n’a pas encore fait, Vinicius a vu certains de ses compatriotes prendre sa défense. À commencer par Neymar, qui sur Instagram a incité son jeune compatriote à rester lui-même et ne pas se concentrer sur l’opinion des autres: "Dribble, danse, soi toi-même ! Heureux comme tu es. Prochain but on danse mon garçon !" En réponse, le Madrilène s’est fendu d’un "toujours" avec une photo de lui-même, Neymar et Lucas Paqueta en train de danser durant un match de la sélection brésilienne.