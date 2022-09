Atlético-Real: "Dribble, danse, soi toi-même", la réponse de Neymar à l’avertissement de Koke contre Vinicius

Ce dimanche (à 21h) aura lieu le célèbre derby entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Deux jours avant ce choc, le milieu des Colchoneros Koke a averti Vinicius de ne pas danser s’il venait à marquer un but. En réponse, Neymar a encouragé son compatriote à rester lui-même, un conseil que ce dernier a bien pris.

Plus les années passent, moins le chambrage sur les terrains semble être toléré, surtout durant les derbys. L’épisode avec la rencontre de ce dimanche entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en est la preuve.

Assez démonstratif dans ses célébrations, Vinicius Junior a vu son futur adversaire Koke le mettre en garde contre la potentielle fureur du Wanda Metropolitano: "Il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal." Il n’a pas fallu longtemps à Neymar pour défendre son petit protégé avec la sélection brésilienne. Le joueur du PSG a fortement conseillé à son compatriote de ne pas changer ce qu’il est pour plaire aux mécontents: "Dribble, danse, soi toi-même ! Heureux comme tu es. Prochain but on danse mon garçon !"

Le message de Neymar à Vinicius © Instagram

La réponse de Vinicius

Forcément, les encouragements de Neymar ont plu à l’attaquant du Real Madrid qui ne se fera pas prier pour appliquer les conseils de son aîné. Sur Twitter, le joueur de 22 ans a répondu d’un simple "toujours", avec en prime une photo de lui, Neymar et Lucas Paqueta en train de danser durant un match de la sélection brésilienne.

Le message de Raphinha à Vinicius © Instagram

Sur Instagram également, Raphinha (FC Barcelone) a suivi les traces de Neymar en encourageant lui aussi son compatriote à célébrer comme il l’entend: "Je veux voir de la danse. Je veux voir de la joie." Nul doute que si Vinivius vient à marquer, ce dernier ne se fera pas prier pour effectuer sa meilleure danse que cela plaise ou non au public adverse.

Le coup de gueule de Neymar contre l’arbitre Daniel Siebert

Neymar lui-même a poussé cette semaine un coup de gueule sur un sujet s’en rapprochant. Lors de la victoire du PSG en Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa (1-3), l’attaquant a écopé d’un carton jaune en raison de sa célébration jugée comme étant du chambrage envers le public. Alors que depuis le début de la saison, le Brésilien a l’habitude de faire une grimace après ses buts.

Un évènement ayant suscité la colère du Brésilien: "Célébration, jaune, un de plus dans la liste de Neymar Junior. Ces choses n’arrivent qu’à moi. La prochaine fois, je ferai savoir aux arbitres ce que je vais faire." L’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 a même fait référence à une sanction qu’il avait écopé en février 2020 pour avoir effectué un geste technique contre Montpellier: "Faire un sombrero, célébrer le but en faisant la grimace. À suivre."