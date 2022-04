Atlético: Simeone n’est "pas inquiet" pour Griezmann, en crise de confiance face au but

Brillant lors de son premier passage, Antoine Griezmann tarde à enflammer de nouveau l’Atlético de Madrid depuis son retour au club l’été dernier. Diego Simeone a tenu à lui apporter son soutien, et reste persuadé de retrouver rapidement son attaquant "de nouveau buteur".

Le coup de la panne. Cela fait plus de trois mois qu’Antoine Griezmann, chaque saison meilleur buteur de l’Atlético de Madrid lors de son premier passage fructueux entre 2014 et 2019 avant de rejoindre le Barça, n’a plus trouvé le chemin des filets. Une crise d’efficacité et de confiance dont a conscience son entraîneur Diego Simeone.

"(Antoine) Griezmann est un joueur très important et nous pensons à ce qu’il apporte à l’équipe, nous nous en préoccupons, a-t-il assuré face aux médias dimanche après le succès de son équipe à domicile face à l’Espanyol Barcelone (2-1, 32e journée de Liga). Évidemment, il traverse une période difficile en terme de buts, ce qui n’est pas normal."

Onze matches sans marquer avec l’Atlético

La dernière fois que l’international tricolore (104 sélections, 42 buts) à marquer en club, c’était le 6 janvier dernier lors de la démonstration madrilène 5-0 sur la pelouse du modeste Rayo Majadahonda (3e division), en 16es de finale de Coupe du roi. Soit 11 rencontres. Une disette qui peut s’expliquer en partie par trois absences coup sur coup entre décembre et février, lui faisant manquer 15 rencontres selon Transfermarkt.

"Mais je ne suis pas inquiet, nous verrons bientôt un très bon Griezmann et il sera de nouveau buteur", a clamé "El Cholo" au lendemain des 45 minutes quelconques du Français de 31 ans, remplaçant et entré après la pause face à l’Espanyol. Griezmann a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de saison.