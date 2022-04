Liga: l'expulsion absurde de Kondogbia lors de la victoire de l'Atlético

Dans un match gagné sur le fil 2-1 face à l'Espanyol, grâce à un pénalty inscrit à la 100e minute, l'Atlético de Madrid a perdu ce dimanche deux joueurs clé : Geoffrey Kondogbia, expulsé sur un deuxième carton jaune lunaire et Thomas Lemar, qui s'est claqué aux ischios-jambiers.

Un match plein de rebondissements. Si l'Atlético de Madrid a empoché trois points très importants dans leur course à la Ligue des champions face à l'Espanyol en s'imposant 2-1 ce dimanche en Liga, les Colchoneros sont loin d'avoir vécu un match très paisible. Dans un scénario similaire à celui du match aller, où Thomas Lemar avait offert la victoire à la 99e minute, Yannick Carrasco a inscrit le but du 2-1 sur pénalty à la 100e minute.

Un carton rouge lunaire, bien compensé

Un pénalty discutable, qui fait polémique en Espagne, puisque, malgré les quasi cinq minutes de visionnage de la VAR, personne n'est capable de dire si le ballon est détourné du genou ou du bras par Raul de Tomas dans la surface. L'arbitre tranche malgré tout de même en faveur de l'Atlético, peut-être par compensasion d'un carton rouge assez lunaire distribué à Geoffrey Kondogbia à la 71e minute.

Ayant déjà écopé d'un carton jaune en début de match, le Congolais a hérité d'une seconde biscotte après que le ballon a rebondi sur sa main, suite à un premier rebond sur le corps de Felipe.

Ayant sorti un jaune et non un rouge direct, l'arbitre ne peut pas checker la VAR et confirme sa décision malgré l'incompréhension générale. Les Colchoneros, qui menaient alors 1-0 grâce à un premier but quelque peu chanceux de Carrasco (1-0, 52e), dont le ballon est poussé par le gardien adverse, encaissent alors presque immédiatement le but de l'égalisation. Le buteur de l'Espanyol Raul de Tomas marque sur coup franc, lui aussi aidé par le portier adverse, Jan Oblak n'ayant pas la main suffisamment ferme (1-1, 74e).

Thomas Lemar et Joao Félix sortis sur blessure

Un peu plus tôt dans la rencontre, le Français Thomas Lemar a dû abandonner le terrain sur blessure, porté par Matheus Cunha et Reinildo, peu de temps avant la mi-temps. Le milieu de terrain, auteur d'un très bon match contre Manchester City, était en larmes, visiblement touché aux ischios-jambiers.

Une blessure ensuite confirmée par l'Atléti, qui a précisé que lui et Joao Félix ont été victimes de problèmes musculaires durant le match, et qu'ils passeront des tests pour déterminer l'ampleur de leurs blessures.