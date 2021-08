Barça: après Depay, Garcia également autorisé à jouer en Liga

Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a bien convoqué Memphis Depay et Eric Garcia ce dimanche (20h), pour la réception de la Real Sociedad, lors de la première journée de Liga. Si un doute existait ces dernières heures concernant l'enregistrement du défenseur, l'Espagnol sera bien de la partie.

Sans Lionel Messi, parti au PSG, le FC Barcelone se prépare pour une nouvelle saison de Liga. Les Catalans commencent leur championnat ce dimanche (20h), avec la réception de la Real Sociedad. Si un doute existait encore sur la présence d'Eric Garcia, le défenseur central pourra bien être aligné par Ronald Koeman.

Le Barça avait enregistré son autre recrue Memphis Depay samedi. Formé au club avant de revenir libre cet été après un passage à Manchester City, Eric Garcia a été définitivement inscrit pour la Liga ce dimanche. Le défenseur espagnol de 20 ans figurait bien sur le site officiel du championnat, au sein de l'effectif du Barça.

Le Barça a officialisé ce week-end un accord pour une baisse de la masse salariale du club, grâce notamment à un geste de Gerard Piqué, permettant d'inscrire Depay et Garcia. Il n'y a donc plus que Sergio Agüero à enregistrer ces prochaines semaines, alors que l'attaquant argentin souffre actuellement d'une blessure et ne reprendra pas avant fin octobre.

Revenu ces derniers jours à l'entraînement, après avoir participé à l'Euro avec l'Espagne, Eric Garcia n'a pas encore porté le maillot du FC Barcelone cette saison. Le jeune talent n'est pas apparu lors de la préparation estivale. Mais tout comme Pedri, Garcia pourrait être aligné par Ronald Koeman pour débuter cette nouvelle saison espagnole.