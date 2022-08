Barça: la renaissance de Dembélé, meilleur buteur de la pré-saison des Blaugranas

En l'espace de quelques mois, Ousmane Dembélé est passé d'indésirable numéro un à celui de joueur décisif dans le dispositif de Xavi. Après avoir conclu le dernier exercice en Liga en tant que meilleur passeur (13 passes décisives), l'international français a bouclé la pré-saison en tant que meilleur buteur (5 buts en 5 matchs) des Blaugranas.

Un vieil adage revient souvent dans le monde du ballon rond : "tout va très vite dans le football". Expression cousue de fil blanc, utilisée à outrance par des amateurs de la langue de bois, elle correspond pourtant très bien à la situation connue par Ousmane Dembélé en l'espace de quelques mois.

"Il doit partir immédiatement", le gros coup de pression de ses dirigeants en janvier

Retour fin janvier. À quelques jours de la fin du mercato d'hiver, le directeur technique du Barça Mateu Alemany fait une déclaration fracassante : "Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement". L'absence de prolongation du Français avec le club catalan énerve au plus haut point l'état-major blaugrana qui indique même que le joueur de 25 ans "ne sera plus convoqué" tant que son avenir n'est pas réglé. Le divorce semble alors tout proche.

Mais l'ancien Rennais peut alors compter sur un soutien de poids : celui de son coach, Xavi. En coulisses, l'Espagnol affirme son leadership sur son groupe et discute avec l'ailier tricolore. Resté au Barça à l'issue du mercato hivernal malgré l'énorme pression mise par ses dirigeants pour le faire changer d'air, Ousmane Dembélé retrouve petit à petit du temps de jeu.

Meilleur passeur de Liga, prolongation de contrat... Dembélé fait taire les critiques

Entré en cours de match lors du derby face à l'Espanyol (2-2) le 13 février, il redevient par la suite un titulaire régulier et multiplie les offrandes jusqu'à boucler la saison auréolé du titre de meilleur passeur de Liga (13 passes décisives). Dès lors, la situation n'est plus la même. Devenu un élément clé sur le plan sportif, la prolongation de contrat du Français n'est pas confrontée au même discours tranchant qu'en janvier. Mais les discussions n'en sont pas moins longues et complexes.

Un accord est finalement trouvé le 14 juillet dernier avec le Barça pour une extension de bail jusqu'en 2024. Dembélé aurait consenti à baisser de 40% son salaire fixe, un effort confirmé par le président catalan Joan Laporta. "Rester à toujours été mon premier choix", rappellera l'ailier.

Pichichi de la pré-saison du Barça

Alors que les Blaugranas s'apprêtent à reprendre la Liga ce samedi au Camp Nou face au Rayo Vallecano (21 heures), l'indésirable est redevenu un talisman offensif de premier choix pour son club. Lors de la pré-saison, il a multiplié les belles prestations et les buts (cinq réalisations en cinq matchs), faisant de lui le meilleur scoreur estival du Barça. Pas gêné par l'arrivée du Brésilien Raphinha dans son couloir droit, Dembélé semble prêt à flamber pour sa sixième saison en Catalogne.

"C'est un joueur différent, un joueur spécial", expliquait son coach après son doublé face à la Juventus en amical le 27 juillet dernier. "Dans la manière dont nous jouons, il nous apporte beaucoup et doit continuer à faire la différence." À nouveau buteur dimanche soir lors du carton du Barça face aux Pumas lors du trophée Joan Gamper (6-0), l'international français (27 sélections) a pris date. Une renaissance qui pourrait l'amener jusqu'au Qatar dans 100 jours avec les Bleus, alors qu'il n'a plus disputé la moindre minute avec l'équipe de France depuis le 19 juin 2021.