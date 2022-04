Liga: le Real domine Getafe et fait un pas de plus vers le titre

Facile vainqueur de Getafe (2-0), le Real Madrid s'approche à chaque journée un peu plus du titre de champion en Espagne. Le Real possède douze points d'avance sur le FC Séville.

Deux buts du Real Madrid face au voisin Getafe (2-0), et pas un seul de Karim Benzema, mais que se passe-t-il donc au Real Madrid? L’attaquant français, encore magistral cette semaine face à Chelsea (3-1), en Ligue des champions, est resté muet, lui qui restait sur deux doublés en championnat, et deux triplés en Ligue des champions. KB9 est donc sorti du terrain certainement frustré à un quart d’heure de la fin de la rencontre, d’autant qu’il s’est vu refuser un but pour une position de hors-jeu en début de match, mais le score était déjà fait.

Une confortable avance en tête de la Liga

Le Real Madrid n’a pas tardé à prendre l’ascendant face à un adversaire regroupé. Souvent dangereux, le virevoltant Vinicius a délivré un délicieux extérieur du pied droit pour Casemiro, décisif avec une tête plongeante, alors que le centre était sans doute adressé à Karim Benzema, un peu trop court. Jamais inquiété, le Real a réussi le break grâce à Lucas Vazquez. Après un une-deux sur le côté droit avec Rodrygo, le latéral droit a croisé sa frappe rasante du pied gauche, imparable, dans le petit filet.

Plus que jamais aux commandes en tête du classement, le Real Madrid s’affirme comme le seul prétendant à la succession de l’Atlético en Liga. Les Merengues, à trois jours de la réception de Chelsea en Ligue des champions, comptent douze points d’avance sur son plus proche poursuivant, le FC Séville. Le FC Barcelone, troisième à quinze points de la “Maison Blanche” (mais avec deux matches en moins), se déplace à Levante ce dimanche, à 21h.

