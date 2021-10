Barça: conflit à venir avec Koeman, qui s'accrocherait à "chaque centime" de son indemnité

Dans une interview pour la radio Catalunya Radio, le journaliste Lluis Canut, proche de Ronald Koeman, a déclaré que l'entraîneur néerlandais, récemment viré par le Barça, voudrait toucher "chaque centime" de son indemnité de départ.

"Il veut toucher jusqu'au dernier centime." Le désormais ex-entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman voudrait percevoir l'intégralité de son indemnité de licenciement, selon le journaliste de la chaîne catalane TV3 Lluis Canut, proche du Néerlandais. Viré après une nouvelle défaite face au Rayo Vallecano mercredi (1-0), il devrait percevoir 12 millions d'euros de la part de son ancien club. Une somme que le Barça aimerait pouvoir discuter à la baisse, compte tenu de l'état des finances blaugrana.

"Koeman veut encaisser chaque centime"

Invité dans l'émission 'Tot Gira' sur Catalunya Ràdio, Lluís Canut a averti que Ronald Koeman avait bien reçu une faible proposition, mais qu'il voulait "encaisser chaque centime". En ce qui concerne les montants dudit règlement, le journaliste a ajouté: "Je ne sais pas si ces 12 millions comprennent aussi ce qui doit être payé à son staff technique ou si c'est seulement ce qui reste à régler avec lui, sachant qu'il a reporté 45% de son contrat la saison dernière alors que le club subissait les conséquences du coronavirus."

Il précise aussi que ce chiffre n'a aucun lien avec la somme payée par le FC Barcelone auprès de la fédération néerlandaise en 2020 afin de le libérer de son contrat comme sélectionneur des Pays-Bas. Un montant qui avoisinerait les 5 millions d'euros selon lui.

Poursuivant sur le sujet du montant que le club doit verser à l'entraîneur néerlandais, Lluis Canut a expliqué que lors des premières discussions avec le FC Barcelone, Ferran Reverter, directeur général, a présenté une proposition basse : "Lors des premières discussions entre le représentant de Koeman et le PDG du Barça, il y avait une proposition basse, je pense entre 7 ou 8 millions, mais bien sûr, loin des 12 millions que Koeman doit percevoir et qu'en principe il veut percevoir jusqu'au dernier centime du contrat."

"Ce n'est pas une question de pardonner ou de ne pas pardonner"

Des propos qui interpellent l'intervieweur, qui relance le journaliste sur le fait que Ronald Koeman n'a pas l'intention de pardonner le moindre centime au club. Et le journaliste prend la défense du Néerlandais : "Non, eh bien, c'est un contrat signé que les deux parties ont accepté, il n'est pas fait par le conseil d'administration actuel, mais c'est un contrat reconnu et ce n'est pas une question de pardonner ou de ne pas pardonner, ce qui est signé doit être respecté." Les discussions entre les deux parties semblent donc loin d'être terminées.