Barça: l’équipe pas affectée par le dossier Dembélé, assure Xavi

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, assure que la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé n’a pas affecté son équipe, battue sur le terrain de l’Athletic Bilbao, jeudi en 8es de finale de la Coupe du Roi (3-2, a.p.).

Le FC Barcelone n’a désormais plus qu’une compétition pour décrocher un titre cette saison: la Ligue Europa. Largués en Liga, les Catalans se sont faits sortir en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, jeudi sur le terrain de l’Athletic Bilbao (3-2, a.p.). Une rencontre disputée sans Ousmane Dembélé, écarté du groupe en raison de son refus de prolonger. Quelques heures avant la rencontre, Mateu Alemany, directeur technique du club, avait signifié au Français qu’il devait quitter le club dès janvier et qu’il ne jouerait plus s’il s’y opposait.

"Dans cette situation, on a communiqué au joueur et à ses agents qu'il doit partir tout de suite, a-t-il lancé. La conséquence sportive de tout ça, entendue avec le staff technique et l'entraîneur, c'est que nous ne souhaitons pas avoir avec nous des joueurs qui ne sont pas impliqués dans notre projet et qui ne veulent pas être au Barça. Et donc de ne plus le convoquer, en conséquence de tout ce dont on a parlé. Celui qui décide à la fin, c'est l'entraîneur et il a tout notre soutien."

"Ce n'est pas une situation unilatérale, c'est une question de club"

Après la défaite de son équipe au Pays basque, Xavi a refusé de se servir du cas Dembélé comme excuse. "Je ne pense pas la situation de Dembélé nous ait affectés, a-t-il assuré. Ce n'est pas une situation unilatérale, c'est une question de club. Nous sommes tous unis."

Après l’annonce de sa mise à l’écart, Dembélé est sorti du silence dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. "Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l’ensemble des supporters et ce n’est pas maintenant que cela s’arrêtera, promet-il. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages. Certainement que l’amour n’est qu’une variante du chantage. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s’en occuper, c’est son terrain. Mon terrain, c’est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par-dessus tout, concentrons-nous sur l’essentiel : la gagne. Prenez soin de vous et de vos proches."