Barça: Koeman déjà conquis par la relation Depay-Griezmann

Satisfait de la victoire 3-0 du Barça contre Stuttgart en amical ce samedi, Ronald Koeman a encensé Memphis Depay, auteur de l'ouverture du score. Le coach néerlandais a aussi souligné la bonne relation de l'ancien attaquant de l'OL avec Antoine Griezmann, qui confirme sa bonne forme.

Les images de son golazo et les commentaires élogieux du coach à son égard peuvent alimenter les regrets des supporters lyonnais. Buteur avec la manière lors de la victoire 3-0 du FC Barcelone contre le VfB Stuttgart en match amical ce samedi, Memphis Depay a été salué par Ronald Koeman en interview d'après-match.

"Les gens connaissent Memphis. (...) Il avait déjà démontré ses talents de buteur, et il l'a fait en marquant en première période. Son jeu, sa puissance et sa rapidité sont un atout pour l'équipe", a déclaré l'entraîneur du Barça, qui l'avait déjà eu sous ses ordres avec la sélection néerlandaise.

Memphis Depay a aussi été félicité pour son entente avec Antoine Griezmann. "Sa connexion avec lui est très bonne. Cela nous apporte beaucoup", s'est réjoui Ronald Koeman, dans des propos retranscrits par Mundo Deportivo.

Une place à prendre

"Ce sont deux joueurs qui peuvent évoluer à differents postes en attaque, a-t-il ajouté. Il va y avoir de la concurrence. (...) On va avoir Aguëro et on espère que Leo [Messi] sera de retour parmi nous".

Parce que Lionel Messi n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec son club de toujours, mais aussi en raison de la blessure d'Ousmane Dembélé, les propos positifs de Ronald Koeman sont sans aucun doute déterminants pour Memphis Depay. À deux semaines du début de la nouvelle saison de Liga, une place est à pourvoir dans l'attaque catalane. Une place qui pourra peut-être devenir permanente.