Barça: des insultes anti-PSG entendues durant la présentation de Xavi

L'émission espagnole El Chiringuito a rendu compte de cris anti-PSG lancés depuis les tribunes durant la présentation officielle de Xavi en tant que nouvel entraîneur du Barça, lundi au Camp Nou.

Drôle d’endroit, et surtout de moment, pour faire passer ce genre de message. Alors que le FC Barcelone présentait en grand pompe son nouvel entraîneur principal, la légende du club Xavi, lundi au Camp Nou, d’étonnants noms d’oiseaux sont descendus des tribunes bien garnies du stade catalan pour ce jour spécial à l'échelle barcelonaise.

C’est la bien connue émission espagnole "El Chiringuito", qui diffusait en direct via son compte Twitch la présentation de l’ancien milieu de terrain aux huit Liga et quatre Ligue des champions, qui assure que des "P**a PSG" ont été ostensiblement lâchés par une partie du Camp Nou. Xavi (41 ans), lui était alors présent sur la pelouse au côté de Joan Laporta, son président.

Une rivalité entretenue depuis 2017

Si on connaît l’inimité entretenue depuis plusieurs années entre le PSG et le Barça, avec notamment quelques épisodes marquants comme la remontada puis le transfert de Neymar en 2017, ou l’ostensible tentative barcelonaise pour faire signer Marco Verratti, les supporters catalans – par la voix parfois de leurs présidents – se sont régulièrement érigés en symbole de l’institution historique menacée par le "nouvel ordre" du football et ses clubs nouveaux riches.

Le prédécesseur de Laporta, Josep Bartomeu, avait ainsi ouvertement qualifié le PSG et Manchester City de "clubs-Etats". Deux semaines avant sa réélection, Laporta avait également lâché, pour le folklore: "J’adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents: l’un appartient à ses supporters, l’autre à un émir qui met de l’argent à la fin de la saison".