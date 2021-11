Barça: Pep Guardiola présent au Camp Nou pour la présentation de Xavi

Ancien coéquipier puis entraîneur de Xavi durant quatre saisons dorées avec le Barça, Pep Guardiola assistera ce lundi midi au Camp Nou à l’introduction officielle de l’ancien coach d’Al-Sadd en tant que nouvel homme fort du FC Barcelone.

Le retour de Xavi au Barça est un événement majeur à l’échelle du club. Réclamé avec insistance par les socios afin de redresser le géant catalan, en perte d’identité et en berne sportivement sous Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du FC Barcelone est particulièrement attendu pour sa présentation, ce lundi au Camp Nou (une conférence à suivre à partir de 13 heures minute par minute sur notre site).

Un engouement qui se vérifie à l’importance qu’y accordent les légendes du club catalan. Comme révélé par AS, Pep Guardiola himself sera ainsi présent pour l’évènement. L’actuel manager de Mancheter City, qui a joué avec Xavi (1998-2001) puis l’a dirigé (2008-12) en Catalogne, a déjà été aperçu bras dessus, bras dessous avec le président barcelonais, Joan Laporta, quelques heures avant que ne débute la présentation officielle.

"Xavi a plus d'expérience maintenant que j'en avais lorsque j'ai pris mes fonctions à Barcelone"

En conférence de presse fin octobre, Guardiola avait déjà estimé que Xavi était "prêt" à prendre en main la destinée de son club de coeur. "Il connaît la maison, l'environnement du club, ce qui est très important pour ce rôle. Il connaît le jeu, il a la passion, et il a plus d'expérience maintenant que j'en avais lorsque j'ai pris mes fonctions à Barcelone", avait-il souligné.

Légende du club blaugrana, l’ancien milieu de terrain, 41 ans, aura la lourde tâche de le remettre sur de bons rails. Natif de Terrassa en Catalogne, formé à la Masia, Xavi est un pur produit du Barça, où il a passé le plus clair de sa carrière: 17 années en équipe première, entre 1998 et 2015. Au cours de cette période dorée, il a remporté huit Liga, trois Coupes d’Espagne et quatre Ligue des champions, laissant une trace indélébile dans l’histoire du club.