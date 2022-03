Barça: dossier Haaland, dégraissage, partenaires… Les conséquences du nouveau plafond salarial imposé par la Liga

La Liga a mis à jour ce lundi les plafonds autorisés pour la masse salariale de chaque club professionnel en Espagne. Le Barça est le seul à être dans le rouge avec -144 millions d’euros. De quoi perturber ses plans pour les mois à venir?

Depuis quelques semaines, le Barça va nettement mieux sur le terrain. Reprise en mains par Xavi, l’équipe catalane enchaîne les sorties convaincantes et retrouve peu à peu des couleurs. Mais en coulisses, la situation est toujours aussi instable. La Liga l’a rappelé ce lundi en mettant à jour les plafonds autorisés pour la masse salariale de chaque formation professionnelle en Espagne.

Parmi les quarante-deux clubs de première et deuxième division, le Barça est le seul à être dans le rouge avec une limite négative, fixée à -144,353 millions d’euros. Loin derrière le Real Madrid (739,163 millions d’euros), le FC Séville (199 millions d’euros) et l’Atlético de Madrid (161 millions d’euros). Une situation qui s’explique en partie par le mercato d’hiver, lors duquel Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré sont arrivés au Camp Nou.

Le Barça s’expose à des pénalités financières

Pour établir ces plafonds salariaux, qui sont recalculés plusieurs fois par saison, la Liga prend en compte les revenus et les coûts structurels des clubs. En les obligeant à ne pas dépenser plus que ce qu’ils gagnent. Dans l’état actuel des choses, le bilan du Barça l’expose à des pénalités financières. Le club blaugrana, lourdement endetté, a désormais jusqu’au 30 juin pour améliorer sa situation financière. Sous peine de devoir réduire son effectif durant l’intersaison.

"Pour recruter l’été prochain, Barcelone doit réduire ses dépenses ou dégager des bénéfices", a résumé Javier Gomez, le directeur général de la Liga, lors d’une conférence de presse. L’été dernier, alors que son plafond salarial avait été fixé à 97,942 millions d’euros, Barcelone avait dû se séparer de Lionel Messi et de ses émoluments stratosphériques. Pour éviter de perdre à nouveau certains de ses meilleurs éléments, l’actuel troisième de Liga va sans doute se séparer de quelques indésirables. A commencer par les joueurs prêtés comme Philippe Coutinho (Aston Villa) ou Francisco Trincao (Wolverhampton).

Plusieurs leviers à actionner pour renflouer les caisses

En plus de ce dégraissage, Joan Laporta pourrait également activer d’autres leviers financiers dans les semaines à venir, afin de renflouer les caisses. C’est ce que le président du Barça a laissé entendre la semaine passée lors d’une longue interview diffusée sur la chaîne du club. D’après Mundo Deportivo, les dirigeants catalans réfléchiraient à optimiser leur nouveau contrat avec le fonds d’investissement CVC, vendre une partie de Barça Studios (la société de production audiovisuelle du club) ou encore trouver un partenaire pour exploiter le réseau de magasins de vêtements et les produits sous licence Barça. Des opérations qui pourraient rapporter près de 600 millions d’euros.

En attendant, la perspective de voir débarquer de grandes stars l’été prochain, comme Erling Haaland, ne semble plus trop à l’ordre du jour. "Nous ne réaliserons aucune opération qui mette en danger la situation économique du club", a prévenu Laporta au moment de commenter les rumeurs autour du buteur de Dortmund. A voir si la donne peut changer en trois mois.