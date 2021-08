Barça: Florentino Perez serait à l’origine de la non prolongation de Messi selon la presse espagnole

Après vingt ans en Catalogne, Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Alors qu’il se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain, la presse espagnole, dévoile les raisons de cette non prolongation qui a fait trembler la planète football.

Alors que les supporters du Paris Saint-Germain attendent avec impatience l’arrivée de Lionel Messi, Marca explique que Florentino Perez, président du Real Madrid, serait à l’origine de la non prolongation de la Pulga avec le FC Barcelone. En cause? La vente de 10 % du capital de la Liga aux fonds d’investissement CVC.



Il y a quelques jours, la Ligue espagnole a annoncé la vente d'une partie de son capital au fonds CVC pour 2.7 milliards d’euros. Un apport financier providentiel pour les clubs du pays. Le FC Barcelone, qui a refusé cet accord, aurait pu percevoir 270 millions d'euros. Dans ce cas, la prolongation de Lionel Messi aurait pu être envisagée au club catalan.

Perez croit toujours à la SuperLeague

Jaume Llopis, qui a récemment démissionné de son poste au sein du Barça, explique par ailleurs que Florentino Perez, croit toujours à son projet de SuperLeague. Le patron de la Maison Blanche aurait même encouragé le président du Barça, Joan Laporta, à ne pas signer cet accord entre la Liga et le fonds CVC afin de privilégier la création d'une nouvelle compétition d'élite.

En attendant, la Liga 2021-2022 débutera le week-end prochain. Le Real Madrid se déplacera samedi sur la pelouse du Deportivo Alavès (22h). Le FC Barcelone recevra le lendemain la Real Sociedad (20h). Sans Lionel Messi, en route pour Paris.