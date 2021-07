Real Madrid: Pérez a présenté ses excuses à Figo après la fuite des enregistrements

Plusieurs enregistrements sonores de Florentino Perez ont ressurgi ces derniers jours dans la presse espagnole. En 2006, celui qui n'était alors plus président du Real Madrid, s'en était pris violemment à Luis Figo. Participant à un match des légendes avec le club merengue ce mardi face au FC Barcelone, le Portugais a indiqué que Perez s'était excusé auprès de lui.

Ces derniers jours, Florentino Perez s'est retrouvé dans la tourmente. Le média espagnol El Confidencial a publié plusieurs enregistrements, datant de 2006 à 2012, où le président du Real Madrid égratigne de nombreux joueurs et personnalités du club merengue.

Dans un extrait de 2006, alors qu'il n'était plus président, Florentino Perez s'en prenait avec véhémence à Figo. "Le vestiaire... C'est Figo qui baise le vestiaire, lâchait Perez. Le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo était un fils de p... Comme ce garçon... Raúl. Les deux pires ont été Figo et Raul."

Présent ce mardi à un match de gala entre les légendes du Real Madrid et du FC Barcelone, organisé à Tel-Aviv, Luis Figo a eu l'occasion de revenir sur les déclarations de son ancien président. "Dans une conversation privée, des propos hors contexte peuvent être prononcés. J'ai parlé avec lui et il s'est excusé, a confié Figo, interrogé par la télévision présente pour la rencontre. L'affaire est classée pour moi."

Figo s'était senti "trahi" par Perez au moment de son départ

La semaine dernière, Florentino Perez avait déjà envoyé une lettre d'excuses au FC Porto, alors que le dirigeant madrilène pointait du doigt des transferts "louches" avec l'agent Jorge Mendes dans ces conversations privées et publiées dans les médias. Iker Casillas, Raul, Guti et d'autres en avaient pris aussi pour leur grade.

Dans un entretien à As à l'été 2020, Luis Figo était revenu sur son départ du Real Madrid, en 2005, où il s'était senti trahi par Florentino Perez. "La vérité est qu'il ne s'est pas bien comporté avec moi. A l'époque, il m'a beaucoup agacé, car j'ai toujours eu une relation d'homme à homme avec lui, avait expliqué Figo à propos de Perez. Lorsque vous vous sentez trahi par une personne, vous le percevez différemment. Je m'étais senti trahi parce que les choses n'ont pas été claires. Il me restait un an de contrat. Ils m'ont soudainement mis sur le banc à trois mois de la fin de la saison."

Interrogé sur un possible retour au club, Luis Figo n'avait pas fermé la porte mais avait prévenu qu'il ne reviendrait "jamais pour être un plot". A la retraite depuis 2009, après une dernière expérience avec l'Inter Milan, Luis Figo exerce depuis 2017 le rôle de conseiller en football aurpès d'Aleksander Ceferin, président de l'UEFA.