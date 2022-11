Barça: Gerard Piqué va-t-il laisser la trace d'un très grand joueur ?

Quelle est la place de Gerard Piqué dans l’histoire, au moment de disputer ce week-end son dernier match au Camp Nou puis de prendre sa retraite ? L’Espagnol a joué avec Vidic, Ferdinand, Puyol ou Ramos au cours de sa carrière, mais laissera-t-il une trace aussi grande que ses glorieux anciens coéquipiers ? Le débat est ouvert.

Un palmarès incroyable et un rôle crucial dans l’ère Guardiola

On fait difficilement mieux que le palmarès de Gerard Piqué. Le Catalan a absolument tout gagné : Coupe du monde et Euro avec la sélection espagnole, quatre Ligue des champions, huit Liga et une Premier League en club, en plus d’une flopée de coupes à droite à gauche. Parmi les défenseurs modernes, seul son compatriote Sergio Ramos fait aussi bien. Mais plus que tous ces titres, qui disent peu de son influence réelle, ce sont les équipes dans lesquelles a joué Piqué qui marquent sa carrière.

Il était un rouage essentiel du Barça de Pep Guardiola, peut-être la plus grande équipe de l’histoire, celle qui a réalisé le sextuplé en 2009 et influencé toute l'Europe sur la manière de jouer. Il était aussi un titulaire indiscutable de la grande Espagne, celle qui à la même période roulait sur le monde. En 2010 en Afrique du Sud, lorsque la Roja a décroché le titre mondial, il était indiscutablement titulaire en défense centrale, poussant Sergio Ramos sur le côté droit alors que le Madrilène commençait à s’installer dans l’axe en club.

Plébiscité par ses pairs et les observateurs

Rio Ferdinand et Carles Puyol, à trois ans d’écart, sont tombés d’accord pour dire que Gerard Piqué était le meilleur défenseur du monde. L’Anglais l’a écrit sur Twitter en 2016 quand l’Espagnol s’était un peu plus longuement confié à Marca en 2019. "Le meilleur défenseur du monde ? Gerard Piqué, sans aucun doute, avait tranché à l’époque Puyol. Il est meilleur que je ne l’étais, et meilleur que Sergio Ramos."

Les nominations de Piqué dans les équipes types de la FIFA et de l’UEFA parlent aussi pour lui. Il y est apparu au total 9 fois entre 2010 et 2016, preuve du consensus durant sa carrière pour le désigner comme une référence à son poste. Seuls trois défenseurs ont été nommés davantage dans ces deux équipes, parmi lesquels deux latéraux : Sergio Ramos (20), Dani Alves (13) et Marcelo (10).

Après l’ère Guardiola à Barcelone, Gerard Piqué a aussi été un des leaders qui a mené aux autres succès, dont le doublé Liga-Ligue des champions en 2015. A l’époque, les Catalans pouvaient compter sur Messi, Neymar et Suarez en attaque, mais ils avaient aussi affiché la meilleure défense du championnat avec seulement 21 buts encaissés. Une performance à mettre en partie au crédit de Piqué, qui n’était plus associé à Puyol mais à Mascherano ou Mathieu selon les matchs.

Un déclin précoce et des performances irrégulières

Il y a malgré tout quelques points noirs au moment de dresser le bilan de la carrière de Gerard Piqué. A Barcelone, il était depuis plusieurs saisons un cadre un peu encombrant, à qui on peut difficilement montrer la porte mais dont on aimerait parfois se séparer. Le défenseur central n’était pas étranger aux différentes humiliations subies par le club en Ligue des champions, face à Liverpool et au Bayern notamment. Depuis le début de saison, il est relégué sur le banc par l’entraîneur Xavi, son ancien partenaire dans les grandes années du Barça, et il n’a plus été appelé en sélection depuis le Mondial 2018.

Mais plus que son déclin, qui peut s’expliquer par le poids des années alors que Piqué a débuté chez les professionnels à seulement 17 ans, l’Espagnol a en vérité connu des trous d’airs tout au long de sa carrière. Au début de la saison 2014-2015 qui se terminera finalement en beauté pour lui et le Barça, sa place de titulaire avait déjà été remise en question et ses performances pointées du doigt.

Autre épisode en 2013, où après un 7-0 en score cumulé face au Bayern en demi-finale de Ligue des champions, Gerard Piqué avait demandé du changement au sein du club. "Piqué demande du changement ? J’imagine qu’il n’a pas pensé au fait qu’il pourrait en faire partie…", avait sèchement répondu son entraîneur de l’époque, Tito Vilanova. Même au sein de sa propre famille catalane, le défenseur a régulièrement été contesté.

Une fin de carrière marquée par l’extra-sportif

Ses dernières années comme footballeur auront même été davantage marquées par ses activités hors-terrain que par ses résultats avec le Barça. Cela ne retire rien à ses accomplissements comme joueur mais cela peut salir son héritage. A la tête de son entreprise Kosmos depuis 2017, Gerard Piqué a racheté la Coupe Davis pour en faire une compétition très critiquée, s’est lancé dans l’esport et même les NFTs, et a produit des documentaires pas toujours bien sentis, comme celui d’Antoine Griezmann sur sa signature à Barcelone.

Ces derniers mois, via des messages audio échangés avec le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, il a aussi été impliqué dans le scandale de la Supercoupe d’Espagne disputée en Arabie saoudite. Des dossiers auxquels il faut ajouter sa séparation très médiatisée avec la chanteuse Shakira. Tout ça a pu faire oublier le joueur que Gerard Piqué a pu être. Un défenseur qui aura marqué son temps mais aura connu une fin difficile.